«He vivido muchos años con la maleta en el coche y sin saber dónde iba a acabar»

J. Moreno Madrid Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

Ha pasado una parte del verano centrado en la actualidad en las mañanas de Telecinco y, ahora, vuelve con Ana Rosa Quintana para compartir plató. Tras una larga vida profesional en la calle, como reportero al pie de la noticia, el periodista Jano Mecha copresenta 'El programa de Ana Rosa', el buque insignia de la cadena de Mediaset, que arrancó esta semana su temporada 21. «Si eres ministro o presidente no debes ir solo a medios más afines, pero es el precio que hay que pagar por ser crítico», subraya.

–¿Qué tal la experiencia en verano?

–Este verano ha sido muy convulso por los incendios y la bronca política habida por esta tragedia. Había una gran cantidad de información y además la gente necesitaba información.

–Antes los matinales descansaban en verano y ahora no.

­–Creo que en eso también han influido mucho las redes sociales. Como que estamos todos muy pendientes de las noticias. Es que es muy difícil estar ya al margen de todo lo que está pasando.

–¿Ana Rosa le ha dado algún consejo?

–Ana Rosa siempre me dice que sea yo mismo, que lo disfrute y que me lo pase bien. Ella es una profesional que maneja el lenguaje televisivo y la televisión como nadie, y es la primera que disfruta de su trabajo. Siempre digo que esto de la televisión son horas de vuelo y a más horas de vuelo, pues más oficio haces y más aprendes, claro.

–¿Qué le ha enseñado ser reportero?

–Se nota tanto la gente que piensa desde abajo en todos los sectores, tanto en la televisión como en cualquier otro sitio. He sido redactor muchísimos años, he viajado muchísimo, he cubierto grandes acontecimientos de estos últimos años, como la proclamación del Rey. Y al final pues es cierto que todo te sirve, todo es un bagaje y tienes que aprender.

–¿Echa de menos la calle?

–Estar en la calle tiene algo apasionante, que es que tú estás viviendo de primera mano lo que está pasando y eres el primero en contarlo. Eso da una adrenalina impresionante. En ese sentido, sí que lo echo de menos. Luego, es cierto que tienes incomodidades. La vida de reportero es muy sacrificada porque tienes que dormir fuera de tu casa, vivir sin horarios. He vivido durante muchos años con la maleta en el coche y te levantabas por la mañana y nunca sabías dónde ibas a acabar. Ahora como presentador siento que tengo más estabilidad en mi rutina.

Con Penélope Cruz en el hotel

–¿Recuerda alguna cobertura de manera especial?

–Puedo mencionar muchas. Por ejemplo, me enviaron como reportero a cubrir los Oscar el año que ganó Penélope Cruz. Y recuerdo que cuando se lo llevó, nos emplazó en una habitación de un hotel Los Ángeles y llegó con su premio y vestidazo. Es que he hecho tantas cosas… Lo bueno que tiene el periodismo es que es una profesión que te permite estar en sitios donde casi nadie puede acceder.

–¿Cómo es Ana Rosa detrás de la pantalla?

–En verano se ha desconectado del programa, y hace bien, porque la temporada es muy dura. La verdad es que me escribe muy pocas veces para cosas referentes con el programa. De la información no desconecta. Es súper buena jefa. Es una persona normal, llega por la mañana, saluda a todo el mundo y es generosa. Cuando te da paso en los directos o en los vídeos siempre alaba tu labor. Y si va a su pueblo siempre nos trae cerezas de su finca. Lo estamos deseando.

–Habéis denunciado que el PSOE no deja que vayan sus ministros y cargos al programa.

–A mí me parece que los políticos, que es una profesión de vocación de servicio público, deberían estar disponibles para todos los medios de comunicación, sobre todo los de masas y nacionales, que tienen una gran repercusión. Además, están gobernando, deberían tener el gesto de atender a todos los medios allí donde los piden. Si eres ministro o presidente no debes ir solo a medios más afines, pero bueno, al final es el precio que hay que pagar por ser crítico. No hay que olvidar que el periodismo tiene que ser crítico con aquellas personas que tienen responsabilidades políticas.

–Haga un poco de adivino. ¿Habrá presupuestos y la legislatura acabará en 2027?

–Si yo fuera Pedro Sánchez, con todos los frentes que tiene abiertos, no solamente las cosas judiciales, sino los apoyos tan débiles con los que cuenta y el poco número de leyes que han aprobado en toda la legislatura, pues sinceramente creo que sí que me plantearía el hecho de dar la voz de nuevo al pueblo.

–Fue compañero de Universidad de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo la recuerda?

–Era una chica súper buena estudiante, que pasaba bastante desapercibida en clase, siempre se sentaba por las últimas filas, que no tenía tintes de líder, pero es verdad que siempre le gustaba cómo gestionar, pero no liderar. En Radio Complutense empezó haciendo prácticas y la pusieron un poco a gestionar los horarios de la gente, las prácticas de los demás. A todos los compañeros nos sorprendió mucho cuando se dedicó a la carrera política y llegó a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Al final es cierto que los periodistas podemos llegar a hacer cualquier cosa.