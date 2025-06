TVE apuntala la cancelación de 'La familia de la tele' tras sus bajas audiencias

J. Moreno Jueves, 12 de junio 2025, 14:27 Comenta Compartir

El final de 'La familia de la tele' es próximo. La cancelación del formato presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua para las tardes de La 1 llegará en próximos días o semanas, mientras la cadena busca un remplazo para un programa cuyas bajas audiencias empiezan a ser insostenibles.

Este miércoles, el espacio de La Osa Producciones registró su peor marca hasta la fecha: un 5,4% de cuota y apenas 450.000 espectadores. Fue la sexta opción de su franja, por detrás incluso de 'Saber y Ganar' y los documentales de La 2, que anotaron una media del 5,6% y 467.000 seguidores en coincidencia. Fuentes de RTVE confirman a este periódico que la dirección ya valora la cancelación de 'La familia de la tele' pero la decisión aún no está tomada.

Y es que La 1 deberá cuadrar su parrilla para suplir una gran apuesta que llegó el pasado 28 de abril entre críticas. Ahora, la dirección de TVE podría aguantar 'La familia de la tele' hasta el 5 de julio, coincidiendo con el inicio del Tour de Francia que tantas alegría le a la cadena pública cada verano. No obstante, no se descarta que este final del programa se acelera ante la tendencia negativa de sus audiencias.

RTVE ya decidió reducir el programa hace dos semanas, cuando canceló el 'segundo acto' de 'La familia de la tele', el que se ofrecía entre la ficción 'La Promesa' y 'Aquí la tierra', por sus pésimas audiencias. Entonces, la cadena tiró de entregas grabadas de 'El cazador Stars' que se quedaron sin emitir y por 'El club de la Promesa', un coloquio posterior a la exitosa, que también produce La Osa Producciones.

López pidió tiempo

El presidente de RTVE, José Pablo López, compareció en la comisión mixta de RTVE en el Congreso y pidió «tiempo» para el polémico formato producido por los creadores de 'Sálvame'. Durante su intervención, el máximo responsable de la televisión pública insistió en su apuesta para las tardes de La 1 y denunció que el programa vive «el ataque permanente por intereses que no tienen que ver absolutamente nada con la televisión pública».

En este sentido, explicó que él tiene paciencia con los estrenos de los formatos y se mostró confiado en que la apuesta de La Osa Producciones, que ha vivido numerosos replanteamientos desde su estreno, remonte el vuelo. «Cuando yo tenga un convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, no tenga duda de que lo retiraré de la parrilla», avisó entonces. Los malos datos de audiencia registrados especialmente durante los últimos días, sin embargo, no le han hecho cambiar de opinión.