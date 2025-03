Sandra Barnera: «El día que sienta que ya no tenga pasión por la televisión lo dejaré»

J. Moreno Sábado, 22 de marzo 2025, 00:03 Comenta Compartir

Dice la presentadora Sandra Barneda (Barcelona, 49 años) que la pasión es el motor que le mueve en su trabajo en televisión. «No tengo necesidad de estar continuamente en pantalla», cuenta la periodista, que celebra el gran éxito de la octava edición de 'La isla de las tentaciones', un formato apoyado por el público, pero sin reconocimientos. El programa promedió en su temporada una media del 16,8% de cuota y 1.586.000 espectadores, aunque se disparó en su última entrega con el reencuentro entre Montoya y Anita, marcando un 26,9% de 'share' y más de 2,2 millones de seguidores.

-Se la ha comparado con Mercedes Milá con 'Gran Hermano'.

-Para mí Mercedes Milá es un top y lo seguirá siendo. Es como una madrina, me presentó mi primera novela. 'Gran Hermano' es un formato que rompió, que creó un nuevo género, y Mercedes Milá ha sido el alma de este formato y para mí lo será siempre. Primero porque se arriesgó en un espacio que era un 'reality' y, luego, por la pasión con la que lo vive. Ahí sí que hago una analogía con ella. Siempre lo he dicho: el día que no tenga pasión por la televisión lo dejaré, porque no tengo necesidad de estar continuamente en la pantalla, pero sí una necesidad de creer en lo que hago. Me pasó en informativos y con otros géneros. He tenido la suerte de que en mi profesión puedo pasar de un formato más serio con la actualidad, que me encanta, al 'reality'.

-¿Qué significa 'La isla de las tentaciones' para usted?

-Para mí son las emociones y la pasión pura. Yo misma he descubierto lo defensora que soy del amor. Lo he sido siempre. Este programa me ha hecho mejor persona, porque a veces somos muy impulsivos, y tengo que hacer en la isla un trabajo de contención, sin juicio.

-El público apoya mayoritariamente a 'La isla de las tentaciones'. ¿Le pesa que el programa no haya sido reconocido con ningún premio?

-Es lo que pasa en el cine con los 'blockbusters' y el cine de autor. No se puede comparar, pero a veces parece que si premian a un taquillazo, que lo ve todo el mundo, no tiene calidad. Me sorprende que 'La isla de las tentaciones', como producción, no haya tenido un premio. Tiene una parte de edición que es alucinante, con un trabajo muy grande. El premio alimenta el ego, que está muy bien. Después de más de 25 años de carrera, un premio grande de mejor presentadora, a mí me hubiera encantado, pero me siento reconocido porque sigo trabajando en tele a mis casi 50 años. Siento que estoy en la cresta de la ola y eso es fantástico.

-¿Cree que ha sido la edición en la que más te has emocionado?

-Son parejas que tienen 20 años y viven todo intensamente. A mí me remueve porque todos hemos sufrido por amor y hemos hecho sufrir por amor. Creo que el sentimiento del amor es lo más grande que tenemos. Es nuestro pegamento. Cuando realmente te relajas y hablas desde el corazón, sea porque te hayan hecho una putada o no, somos un poco más felices, pero nos cuesta sacarnos esas capas de cebolla.

-¿Hace autocrítica con su papel de presentadora, a veces de mediadora?

-A veces me fustigo un poco. Hay veces que no puedo callarme, aunque mi trabajo es de contención, pero hay momentos que me preguntó: '¿dónde está el límite?'. Hay momentos de hogueras que han sido muy duras, sobre todo cuando alguien se pone muy mal, yo me quedo jodida.

Pique con Broncano

-Broncano pidió, entre risas, que 'La isla' acabara ya, que le estaba perjudicando en audiencia. ¿Cómo ha vivido esas menciones desde la competencia y el éxito de la edición?

-Muy agradecida. Todos somos compañeros, además creo que Broncano es inteligente por decir «oye, lo estáis haciendo muy bien y felicidades». Yo también he hecho guiños con él en el debate de las 'Tentaciones', pero porque me parece bonito. Es muy difícil llegar a hacer un programa que tenga éxito, porque normalmente tenemos que cabalgar en fracasos. Esa fórmula donde se consigue el éxito todos la queremos tener, pero lo conseguimos solo algunas veces en nuestra carrera. Un tío que tiene el talento y que ha logrado lo que nadie pensaba, que era trasladar a un formato de plataforma a una tele generalista, con el éxito que ha tenido, que además entienda otro éxito y lo reconozca, yo lo vivo con naturalidad y agradecimiento. Esa es la profesión en la que quiero estar, no la contraria.

-¿A dónde iría a presentar una nueva novela? ¿A Motos o a Broncano?

-Iría a donde se me invita. No tengo ningún inconveniente ni ningún problema. Creo que son dos estilos completamente distintos, pero que siguen reinando el 'access prime time', excepto cuando estaba 'La isla de las tentaciones' (risas). Es difícil perder el reinado cuando llevas tantos años, pero creo que Pablo Motos se ha dado cuenta de que no le queda más remedio que compartirlo.