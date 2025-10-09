Funambulista y la icónica Ku Minerva, entre los artistas del Benidorm Fest 2026

I. C. Roncal Madrid Jueves, 9 de octubre 2025, 16:45 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

Lamentaba esta tarde César Vallejo, director del Benidorm Fest, el certamen que desde 2022 decide el representante de España en Eurovisión, el «poco tiempo» con el que la organización cuenta para realizar todo el proceso de selección de candidatos de cara al festival que se celebrará en febrero del año que viene. Quizá sea esa la razón por la que, a pesar de haber recibido 870 canciones, algunos de los artistas resuenan de otras ediciones en el espectador. Y es que junto a Funambulista y la icónica Ku Minerva, posiblemente los más destacados del quinto Benidorm Fest, el certamen ha decidido repescar a Luna Ki y Óscar Ferrer, voz de Varry Brava, a quienes ya pudimos ver en la primera edición.

Mientras Eurovisión dilucida aún si Israel podrá competir o no en el festival -se decidirá a principios de noviembre-, en RTVE van dando los pasos necesarios para la celebración de su propio festival. Fue María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, la responsable de ir revelando en rueda de prensa las 18 nuevas candidaturas. Porque sí, el concurso crece y abre el recital a dos proyectos más que en la anterior edición. Sin duda, uno de los concursantes más llamativos es Diego Cantero, a quien conocemos como Funambulista. El artista, una de las voces más reconocibles del pop en español, con dos décadas de trayectoria a sus espaldas y ocho discos, contaba que está «muy ilusionado» y «con ganas de vivir la experiencia», al tiempo que reivindicaba más música en la televisión, «que le hace falta a este país».

«No sé si llorar, reír, solo que sé que estoy muy emocionada y agradecida por la gran oportunidad que se me está brindando», contaba la catalana Ku Minerva, que en el 95 llenó las pistas de baile con 'Llorando por ti'. «Me planteo este Benidorm Fest con mucho trabajo, dando lo mejor de mí y disfrutándolo porque es una oportunidad única y hay que aprovecharla y ser feliz», apuntaba la artista con cuatro álbumes a sus espaldas.

Sorprende, y mucho, la reaparición de Luna Ki, que tuvo que abandonar el primer Benidorm Fest tras no poder interpretar su 'Voy a morir' sin 'autotune'. Eizaguirre, claro, le preguntó por ello: «Pero, ¿cómo vas a cantar?». «Sin 'autotune' -zanjó la artista catalana-, porque esta vez tengo una canción perfecta, un temazo». La artista acaba de lanzar el primer single de su segundo álbum, que representa «un cambio radical» en la música, en la estética y en lo personal. «No soy diosa, no soy reina, no soy nada. Siempre me equivoco, pero siempre aprendo», concluía. Óscar Ferrer, la voz de Varry Brava, es otro repescado. Regresa al Benidorm Fest como bailamamá y junto al dúo argentino Miranda!, la pareja artística que forman Ale Sergi y Juliana Gattas, creadores de hits como 'Don' o 'Perfecta' y con quienes ya ha colaborado en otras ocasiones. «Pensaba volver algún año, pero no tan pronto», apuntaba sobre una actuación que promete humor y diversión.

A Benidorm Fest 2026 también acudirán otros artistas que han pasado por distintos concursos musicales. Ahí están, por ejemplo, Mayo, un sevillano de 23 años que saltó a la fama hace dos con 'Operación triunfo', donde quedó noveno. «Quiero mostrar mi proyecto artístico y no se me ocurre ningún espacio mejor que este, que celebra la música de todo tipo de perfiles», apuntaba quien dejaba caer que su canción será «divertida, rompedora y con mucho show»; o Julia Medina, que se dio a conocer en 'OT 2018', donde quedó en quinta posición, y acudirá al certamen con la cantante, bailarina, actriz y compositora mexicana María León, después de varios años intentando acceder al festival. «Aún estoy en shock», señalaba. Por su parte, Kenneth quedó finalista con tan solo once años en 'La voz kids'. Exmiembro de la orquesta Panorama City, tiene ahora 23 años acude al concurso porque quiere «mostrarle a España entera que hay muchísimo talento en Galicia». Lo hará con un sonido único donde el afrobeat es el centro, fusionado con influencias del R&B, dancehall, urbano y la electrónica.

Dos artistas siguen los pasos de sus padres, que representaron a España en Eurovisión: es el caso de Mikel Herzog Junior, que presentará en el certamen su primera canción en solitario, después de un proceso «personal e introspectivo», y de Izan Llunas, nieto de Dyango e hijo de Marcos Llunas, que logró el sexto puesto en 1997. «La música me lo da todo desde el día que nací. He nacido para esto», decía con una gran seguridad.

Un par de bandas

En esta ocasión, solo habrá dos bandas. Kenya Saiz (voz), Deivhook (batería), Fabio (bajo) y Edu (guitarra) forman Kitai, los únicos músicos que interpretan pop-rock en esta edición. «Nos definen los directos, el saltar, el sudor y la locura», apuntaba la cantante; mientras que Marcos Miranda, Maxi y Reys componen The Quinquis, que rescata el sonido quinqui de los años 70 y lo reinventa con la electrónica, el funk y los beats del siglo XXI. Por cierto que Reys es cofundador, guitarrista y teclista de Miss Caffeina, que ya estuvieron en el Benidorm Fest de 2024.

A todos ellos hay que sumar a Asha, Atyat, el bachatero Dani J., Dora & Marlon Collins, Greg Taro, la coplera Rosalinda Galán y Tony Grox & LucyCalys. Todos ellos se preparan para el Benidorm Fest, que se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero, día en el que se decidirá qué proyecto representará a España en Eurovisión.