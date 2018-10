Querrás probar los dorayakis La 2 pasa la intimista 'Una pastelería en Tokio' a las 22.00 horas LA RIOJA Logroño Lunes, 8 octubre 2018, 21:22

Japón/Francia/Alemania. 2015. 113 m. Drama. Directora: Naomi Kawase. Intérpretes: Masatoshi Nagase, Kirin Kiki, Miyoko Asada, Etsuko Ichihara, Miki Mizuno.

22.00 h. La 2. Sentaro tiene una pequeña pastelería en Tokio en la que sirve dorayakis (pastelitos rellenos de una salsa llamada 'an'). Cuando una simpática anciana se ofrece a ayudarle, él accede de mala gana, pero ella le demuestra que tiene un don especial. Naomi Kawase, que con su Cámara de Oro por 'Moe no Suzaku' se convirtió en 1997 en la cineasta más joven premiada en Cannes, da una nueva muestra de su cine intimista y sensible con este sencillo a la vez que bellísimo drama, en el que sobresale la soberbia interpretación de Kirin Kiki.