La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. EFE

La participación de España en Eurovisión enfrenta a los partidos

Vox tilda de «cortina de humo» la polémica y Compromís exige a RTVE que tampoco retransmita el festival si participa Israel

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:05

La posible ausencia de España de Eurovisión si Israel continúa participando en el certamen ha enfrentado este martes a los partidos. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de extender una «cortina de humo» para «no hablar de la corrupción».

«Ni la música ni el deporte tienen nada que ver, afortunadamente, con la política. Ojalá la política aprendiera más del deporte y de los valores del deporte, del sacrificio, de la entrega y del servicio, que es lo que tendría que hacer este Gobierno», ha dicho Millán, que ha señalado a Sánchez por «utilizar a las víctimas de Gaza como escudos humanos» para distraer la atención de la opinión pública.

El debate sobre Eurovisión«es politizarlo absolutamente todo, etiquetarlo absolutamente todo». «Si no estás de un lado, estás del otro, y si no, no eres merecedor y vas a recibir el repudio del Gobierno», ha agregado Millán.

En sentido contrario, el diputado de Compromís en el Grupo Parlamentario Sumar Alberto Ibáñez ha exigido no solo la salida de España de Eurovisión, sino que, si participa Israel, RTVE no retransmita el festival de música. «Dar segundos para transmitir la idea de que un país genocida como Israel es un país moderno o 'LGTBI friendly' no puede estar en la hoja de ruta de una televisión pública democrática y, por tanto, no basta con que España no participe si se permite participar a Israel», ha indicado Ibáñez, que ha apuntado a que, en estos acontecimientos deportivos o culturales, debe tratarse a Israel como Rusia. «No hay que darle espacio», ha añadido.

