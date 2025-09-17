LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Charlie Sheen posa en la presentación de Scary Movie 5. Reuters

Alias Charlie Sheen

Crítica de televisión ·

Después de devorar los dos capítulos de hora y media cada uno de 'Alias Charlie Sheen' no cabe redención posible para su protagonista

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:24

Después de devorar los dos capítulos de hora y media cada uno de 'Alias Charlie Sheen' no cabe redención posible para su protagonista. Más bien ... debería hablarse de asombro, incredulidad y hasta diversión tras recorrer la vida llena de pasotes del actor, que a sus 60 años recién cumplidos sigue vivo de milagro. Sí. Uno no termina de ver arrepentimiento en las hazañas del rey de la juerga, que se inyectaba cocaína en vena para ver qué pasaba, retrasaba su ingreso en un centro de desintoxicación porque había quedado con Nicolas Cage para ser jurado de Miss Biquini Malibú y llegó a rodar escenas con un cubito de hielo introducido en el ano a ver si se le pasaba el colocón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  2. 2

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  3. 3 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  4. 4 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos
  5. 5 Muere Robert Redford a los 89 años
  6. 6

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  7. 7 La Rioja declara la «emergencia migratoria» ante la distribución de menores no acompañados
  8. 8 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  9. 9

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  10. 10 Varios jóvenes asustan con un arma falsa a vecinos de Nalda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alias Charlie Sheen

Alias Charlie Sheen