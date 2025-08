Miguel G. Casallo Domingo, 3 de agosto 2025, 00:06 Comenta Compartir

Alicia Arévalo (Barcelona, 1998) ha vuelto a hacer historia. Tras poner voz al Mundial que ganó España en 2023, ha sido la narradora principal del reciente Europeo femenino de Suiza, donde la selección rozó el oro tras caer ante Inglaterra en los penaltis. En esta entrevista, la periodista de RTVE repasa su trayectoria, los retos de su oficio y el papel creciente del fútbol femenino en los medios.

¿De dónde nace tu pasión por el deporte y, en concreto, por el fútbol?

Mi pasión viene de familia. En mi casa, y en la de mis abuelos, siempre se ha visto fútbol. Yo empecé en el colegio, jugando a fútbol sala en la pista de cemento. Recuerdo decirle a mi madre que quería jugar con tacos, espinilleras y un uniforme. Así llegué al club de mi pueblo, el C.F. Sant Andreu de la Barca Agrupació, casi por casualidad: una plaza libre por un despiste. Desde ahí, todo empezó. Mi gran referente fue Ronaldinho. Para mí, era pura magia.

¿Cómo llegaste al periodismo deportivo? ¿Siempre lo tuviste claro?

Mi sueño, siendo sincera, era ser futbolista profesional. Pero no se dio. Siempre fui muy reflexiva y me gustaba escribir. Así que uní esa pasión con el deporte. Quería contar historias, visibilizar deportistas y dar voz a quienes no la tenían. Desde el inicio tuve suerte: hice prácticas en RTVE Sant Cugat, y poco después ya estaba narrando. Arsenio Cañada me animó a dar el paso, aunque al principio me costó. Sin el apoyo de compañeros, familia y amigas, no lo habría logrado.

Tu primer partido como narradora fue muy simbólico…

Sí, fue el 16 de marzo de 2022. Un Granadilla-Sevilla de Copa de la Reina. Narré junto a Patricia Campos. Fue un día muy especial: dos mujeres comentando un partido en la televisión pública. Aunque quedé satisfecha, reconozco que aún no he sido capaz de escuchar la narración entera (ríe). Tenía mucho por mejorar. Pero desde entonces, he crecido mucho.

¿Dónde pasaste más nervios, en ese debut o en una gran final como la del Mundial o esta última Eurocopa?

Sin duda, el debut. Los nervios de ese primer partido no los he vuelto a sentir con la misma intensidad. La experiencia da seguridad. En las finales, más que nervios, siento la responsabilidad de estar a la altura. Me centro en hacer bien mi trabajo, en mantener la calma y en crear una retransmisión dinámica, con espacio para todas las voces.

¿Cómo viviste la final del Mundial 2023 y esta última del Europeo 2025?

Fueron muy distintas. El 20 de agosto de 2023 fue el día más feliz de mi vida profesional. España fue superando obstáculos —Suiza, Países Bajos, Suecia— hasta vencer a Inglaterra, con un gol inolvidable de Olga Carmona. Nadie lo esperaba. En cambio, la final de esta Eurocopa la viví con mucha cautela. Sabíamos que podía torcerse en cualquier momento. Cuando llegó el empate, se notó que Inglaterra celebraba y España bajaba la cabeza. La tanda de penaltis confirmó esa sensación. Fue muy duro.

¿Cambia tu forma de narrar cuando sabes que estás contando un momento histórico?

Para mí no cambia. Siempre preparo los partidos igual. Estudio, analizo, me organizo. Lo único que cambia es la emoción del momento, pero intento que no me condicione. Siempre hay que narrar con emoción, da igual si es un amistoso o una final. Hay que buscarle a cada partido su aliciente.

¿Qué sensaciones te deja esta Eurocopa, tanto desde lo emocional como desde lo narrativo?

La sensación de esta Eurocopa es que merecíamos mucho más. Me habría encantado haber terminado el último partido, después de un mes en Suiza, cantando otro éxito más de la selección.

Si tuviera que quedarme con un partido sería con el de Italia. Un partido ante un rival siempre muy complicado, que comienza con la selección perdiendo. Y a los 4 minutos el equipo reaccionó, sin dar tregua, para igualar el marcador. Esa capacidad de darle la vuelta a los resultados me parece maravillosa. Hace que la retransmisión tenga frescura y sea más emocionante.

¿Qué análisis haces del rendimiento de España en el torneo?

Creo que una de las claves del éxito de esta selección en este campeonato ha sido la gestión dentro del vestuario. Se han regulado bien las cargas físicas, las jugadoras han tenido momentos para descansar y desconectar del fútbol. Y, además, se ha hecho mucho trabajo de concienciación. Todas las jugadoras han entendido y aceptado su rol en el equipo. Eso ha ayudado a que todas estuvieran preparadas mentalmente para aportar, ya fuera como titular, como revulsivo en segundas partes e incluso como apoyo moral desde el banquillo. Todo ello, hace que el equipo sea mucho más maduro.

Si es cierto que, uno de los puntos débiles de esta selección, es el acierto de cara a gol. La falta de efectividad sigue siendo una problemática para un equipo que, a pesar de haber terminado la Eurocopa como máximo goleador, ha generado mucho más de lo que ha conseguido materializar. Y en este tipo de torneos, no aprovechar las oportunidades penaliza. Eso hizo que las de Montse Tomé se vieran obligadas a recurrir a los penaltis para resolver la final. Y una tanda, lo sabemos todos, es un poco lotería. Se entrena (y lo hicieron), pero no hubo fortuna. Salió bien en la de los Juegos Olímpicos de París, ante Colombia, pero no ante las inglesas que, al parecer, llegaron con más confianza a los lanzamientos desde los 11 metros.

¿Qué jugadoras destacas de esta Euro?

Me sorprendió la valentía y desparpajo de una Vicky López que tenía la difícil tarea de suplir a Aitana Bonmatí (que sufrió una meningitis vírica). Y no solo marcó en el debut de España en la Euro2025, sino que además, fue una pieza clave para romper líneas defensivas cuando Portugal (por ejemplo) se encerraba atrás y buscaba juntar líneas para cerrar espacios. Está claro que está llamada a ser una de las mejores centrocampistas del mundo. Le van llegando oportunidades, poco a poco, que no está desaprovechando.

El Mundial y la Euro han batido récords de audiencia. ¿Crees que el fútbol femenino alcanzará al masculino en seguimiento y reconocimiento?

Los datos hablan por sí solos. La audiencia seguirá creciendo, progresivamente. Dar visibilidad ayuda a tener interés. Y cada vez más gente sigue el fútbol jugado por mujeres. Es cuestión de tiempo y de normalizarlo. Desde RTVE se está apostando por dar la misma una cobertura en el masculino y en el femenino.