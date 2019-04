Movistar emite el 'draft' de la NFL Vista aérea de una final de fútbol americano. / AFP Un joven aragonés, José Joaquín Arcega, aspira a meterse como profesional de la gran liga de fútbol americano JULIÁN ALÍA Miércoles, 24 abril 2019, 22:18

En la noche del jueves 32 jugadores universitarios de fútbol americano se van a convertir en profesionales. Andrea Zanoni y Javier López, habituales de Movistar, serán los encargados de contarlo en la retransmisión del 'draft' de la NFL, el sistema de captación de talentos de la liga más potente del mundo. Es la primera vez que el 'draft' se va a emitir en España y llega de la mano de Movistar (#Vamos), a partir de las 2:00 horas. López y Zanoni no estarán solos. A su lado, Rubén Ibeas (Madrid, 40 años), uno de los mayores especialistas de fútbol americano y autor del libro 'Lecciones de football americano'.

«Me apasionó el ritmo que había, la espectacularidad, y de alguna manera también la violencia con la que se jugaba por aquel entonces, y de la que hoy todavía quedan algunos restos», comenta el exjugador de baloncesto profesional, para quien, como todas las pasiones, lo suyo con el balón ovalado «fue amor a primera vista». Una sensación similar a la que tuvo con La Palma, donde conoció a su mujer. Tras fichar por uno de los equipos de la isla (Unión Baloncesto La Palma), tuvo claro que allí era donde viviría. Ahora contará lo que suceda en Nashville (Tennessee), donde se celebra esta 84 edición del 'draft', para comentar «una de las mejores noches del año», que está llena de «intensidad, emociones e ilusión».

Fue cuando Ibeas dejó de ser profesional a tiempo completo cuando empezó a dedicarle más atención al fútbol americano. Y ahí se dio cuenta «de lo rico que es táctica y técnicamente un deporte que, a simple vista, puede parecer de brutos». Acostumbrado a ver «vídeos de los rivales y propios, y análisis de todo lo que ocurría» en la cancha de baloncesto, se obsesionó con la táctica y el juego de ese 'combate' de once armarios contra otros once. Ahora le llega esta oportunidad de analizar a los 'prospects' (como se llaman los jugadores universitarios que se van a presentar al 'draft') de este año para Movistar. «Ni se me pasaba por la cabeza que pudieran ofrecerme esto. Estoy en una nube desde que me lo comunicaron. Tenemos mucha ilusión todos los que estamos involucrados. Vamos a intentar meter alguna sorpresa que otra», dice feliz.

Un español entre los mejores

Pero la cosa no acaba ahí. Este año, el 'draft' de la NFL, que tiene siete rondas y se hace en tres días consecutivos, cuenta con representación española. Se trata de José Joaquín Arcega-Whiteside, nacido en Zaragoza hace 22 años, de 1,88 metros de altura y 102 kilos, y sobrino de los míticos hermanos Arcega (Fernando fue plata en los Juegos de Los Ángeles). El joven, que ha estudiado con una beca Relaciones Internacionales en la Universidad de Stanford, donde le dio clase la exsecretaria de Estado de EE UU Condoleezza Rice, «es uno de los mejores 'wide receiver' (el encargado de recibir los pases del 'quarterback') que va a salir en este draft», tal y como apunta Ibeas. «Si hubiera nacido en Wisconsin, diría exactamente lo mismo. Del segundo día no va a pasar, e incluso me arriesgaría a decir que de la segunda ronda», añade, pese a que su puesto es uno de los más disputados de este año.

De conseguirlo sería el segundo español que jugará la temporada que viene en la NFL junto a Alejandro Villanueva, 'tackle' de los Pittsburgh Steelers, que consiguió hacer un 'touchdown' en la última liga. Villanueva, hijo de motrileña y bilbaíno, nació en la Estación Naval Aérea de Meridian, en Misisipi, donde su padre, un oficial de la Armada Española, trabajaba para la OTAN. Antes de convertirse en profesional, Villanueva sirvió como teniente de los Rangers y participó en varias misiones en Afganistán, donde fue condecorado como héroe de guerra.