Sobre su espalda han pasado los programas de más éxito de la televisión en España. Pero todavía le faltaban formatos por probar. El presentador Jesús Vázquez (Ferrol, A Coruña, 59 años) regresa a Telecinco con 'La noche de los récord' (miércoles, a las 23:00 horas), donde más de más de un centenar de aspirantes tratarán de entrar en el mítico Libro Guinness World Records.

–¿Qué es lo primero que pensó cuando le propusieron recuperar 'La noche de los récords'?

–Pensé: «Fíjate Jesús, cuando ya crees que lo has presentado todo en la vida aparece un programa que nunca pensaste que te iba a llegar». Me pareció un desafío porque lo hacemos fuera de España con un equipo básicamente italiano, en Mediaset Italia, en un gran plató con algunas estructuras que son gigantescas y complicadísimas, que tardan mucho en montar y desmontar. Pero también me gustó mucho salir de España. Hacía mucho que no trabajaba fuera. Italia es un país que amo, y me sirvió además para aprovechar y viajar y revisitar sitios que ya conocía, y luego mejorar un poquito mi italiano, que lo tenía regular.

–Además, vuelve a trabajar con Cuarzo Producciones, detrás de formatos como 'Supervivientes'. ¿Se pondría de nuevo al frente del 'reality'?

–Estoy en un momento de mi vida en el que no llamo ya a muchas puertas. Espero que me llamen a mí; yo les digo si quiero o no, entre otras cosas porque he hecho casi todo, incluido 'Supervivientes'. ¿Que me dicen que lo haga otra vez? Pues yo feliz otra vez, aunque me interesa más probar cosas que no he hecho nunca.

–¿Pero le queda algún formato internacional por presentar en Telecinco?

–Lo que venga vendrá. Estoy en una época personal diferente también. Voy a cumplir 60 años y quiero empezar a tomarme la vida de otra forma. He peleado mucho por tener una carrera. Cuando cumples años van cambiando de sitio las cosas importantes y para mí ahora lo importante es vivir. El éxito se llama tiempo; poder tener tiempo para hacer lo que me dé la gana, o no hacer nada; o viajar por el mundo con mi marido, que es lo que más me gusta.

–En los 'La noche de los récords' está rodeado de personas que superan sus límites constantemente. ¿Eso le ha hecho cambiar la manera de ver la vida?

–Siempre he pensado que se puede llegar a donde quieras. Siempre he ido a por todas, entonces yo me sentía muy identificado con la gente que venía tras haber pasado algún problema y optó por el camino de la lucha. La vida cuando te da, te da fuertemente. No me quiero emocionar, pero este año se han muerto dos amigos muy queridos, muy de golpe. Me he quedado desolado y luego he dicho pues hay que seguir para adelante. Siempre he sido de tirar para adelante y ahora que voy a cumplir 60 pienso en vivir y vivir, y no tanto en luchar porque yo ya he conseguido lo que he querido.

–Conoció el éxito desde muy joven. ¿Qué le diría a aquel Jesús que comenzó en televisión?

–Que no se tomara el éxito tan a pecho, porque te obsesionas y a veces no lo disfrutas.

«Como en mi casa»

–¿Cuál diría que ha sido el récord de su trayectoria profesional?

–Pisé por primera vez estos estudios, –los de Mediaset, en Fuencarral– en la incipiente Telecinco en el año 90. Desde entonces no he parado de trabajar. En el año 2025 sigo sentado en los salones de Mediaset en los que empecé, eso es un récord. Soy el único de los de la primera etapa que queda. Y creo que soy el presentador que más años ha estado ligado a un grupo de comunicación. Son 35 años. Es verdad que tuve algunas salidas pequeñas a otras cadenas, pero como el hijo pródigo he vuelto siempre. Cuando entro por Telecinco siento que estoy como en mi casa.

–¿Cuál es el programa por el que más le recuerdan?

–Casualmente es también uno de mis favoritos. De 'Hotel Glam' hay gente que me sigue hablando; y luego hay gente que no sabe ni lo que es porque han pasado 20 años. También me recuerdan de uno de las autonómicas o de las cajas de 'Allá tú'.

–¿Podría volver 'Hotel Glam' a televisión?

–Lo propuse hasta la saciedad, pero creo que a día de hoy sería difícil.

–Lo de cumplir 60 años, ¿cómo lo lleva?

–Empiezo a llevarlo bien, pero me ha costado. Ahora que cumplo 60 ya empiezan las goteras (risas). Ya me hice el chequeo de este año y me ha dicho el médico que estoy muy bien, pero si me tengo que mirar el colesterol que lo tengo un poquito alto…

–¿Se cuida más con la alimentación?

–Me estoy cuidando mucho y eso también me ha servido para sentirme y verme bien. Estos últimos meses intento salir poco de fiesta, como bien y entreno.

–¿Cómo va a celebrar su cumpleaños?

–Lo primero que pensé fue hacer un fiestón, pero luego dije que lo que me gustaba es estar solo y exclusivamente con personas que cuando entren por la puerta de mi casa se me ilumine la cara de la alegría que me da verlos. Cero compromisos, cero postureo.

