LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Silvia Intxaurrondo. R. C.

La semana fantástica

Crítica de televisión ·

Intxaurrondo y Javier Ruiz han conquistado las mañanas, por delante de las ofertas de las privadas

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:12

TVE cierra su semana fantástica, gracias a la estabilidad que demuestran sus principales apuestas y al prometedor resultado de sus estrenos. Intxaurrondo y Javier Ruiz ... han conquistado las mañanas, por delante de las ofertas de las privadas. Broncano ha vuelto fuerte. No puede con Motos, pero le planta cara. Y las series de mediodía están marcando récords. Marc Giró y Buenafuente han vuelto a ocupar las noches del martes y el jueves demostrando que quien tuvo retuvo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  2. 2 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  3. 3

    Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años
  4. 4 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  5. 5 La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  8. 8

    «Intentaba repetirme constantemente que debía disfrutar de este momento»
  9. 9

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  10. 10

    El alguacil, guardián de calles y memorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La semana fantástica

La semana fantástica