Miguel Caño, del Restaurante Nublo, acude como invitado a Masterchef

Miguel Caño, el chef de una estrella Michelin y dos Soles Repsol del Restaurante Nublo de Haro acudió en el programa de ayer ... a las cocinas de Masterchef como invitado para presentar el plato 'pañuelo sedoso de aromáticas', uno de los retos al que se enfrentó Bea, una de las tres concursantes que luchaban por un puesto en la semifinal del programa.

«Hemos querido traer el paisaje de La Rioja. En uno de nuestros últimos viajes encontramos esta harina de girasol que es algo que nos obsesiona, estamos haciendo muchas pruebas», explicó el jarrero sobre su plato. El chef acudió junto a Daniel López, del restaurante O camiño do Inglés, en Ferrol y Camila Ferraro, del restaurante Sobretablas, en Sevilla.

«Son tres chefs que están demostrando un gran talento al servicio de una nueva cocina emergente», afirmó en su presentación Pepe Rodríguez. Samantha, por su parte, añadió: «Dicen que tu restaurante ha traído la revolución gastronómica a La Rioja».

«Nosotros practicamos una cocina esencialista natural y creemos en el valor de las ideas. Pensamos que desde un pequeño pueblecito podemos cambiar el mundo o, al menos, el que nos rodea», explicó Caño en su presentación.

'Técnico' fue el adjetivo que los presentadores adjudicaron a la propuesta del jarrero, por lo que fue percibido entre las concursantes como uno de los platos más complicados. Bea, la seleccionada para realizarlo, mostró su preocupación ante la elaboración del mismo. «Tengo que estar súper tranquila porque si me han dado este plato tengo que ser precisa y mantener los nervios un poco a raya para que no me jueguen una mala pasada», comentó la concursante.

«Lo más complicado es que entienda la cocción de la masa, cómo estirarla y luego que le dé el tiempo justo al vapor. Es un plato de precisión porque la masa es súper delicada. Tiene que hacer una cocción previa y luego rehidratarlo con el suero ahumado en la propia vajilla. No es sencillo», afirmó el chef riojano.

«Hemos vivido un momento mágico aquí contigo. Creo que hay una ligera diferencia pero la finura, la técnica que has aplicado y toda la destreza que has implementado para hacer este plato, que es la primera vez que lo ves, me parece fascinante», señaló Caño sobre el plato de la participante.

Finalmente, los presentadores felicitaron a la concursante por su trabajo y a esas alabanzas se sumó Miguel Caño, quien invitó a Bea a unirse a su equipo en el Restaurante Nublo. Por ello, tras toda la labor realizada, la concursante consiguió un pase a la final de Masterchef.