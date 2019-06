Entrevista María Patiño: «Nunca me ha importado la crítica» María Patiño, en el plató de Socialité. / Telecinco Presenta 'Socialité' (Telecinco), que celebra este sábado dos años en emisión JULIÁN ALÍA Viernes, 28 junio 2019, 20:49

237 programas y 285 horas de emisión después, 'Socialité' cumple dos años en antena. Para celebrarlo, hoy a las 13.30 horas en Telecinco, el espacio, que acumula una media de 1.274.000 espectadores y un 15,2% de cuota de pantalla en junio, le ha preparado una sorpresa a María Patiño (Ferrol, La Coruña, 47 años), su presentadora. Se trata de un salto en paracaídas para que la periodista gallega, que confiesa que apenas ve la televisión más allá de 'Sálvame', que lo considera sus «deberes», supere su terror a las alturas.

- ¿Qué balance hace de estos dos años?

El balance es muy positivo, no solo por los datos de audiencia, que a la vista están y significan el respaldo del público y una fidelidad importante, sino porque el programa ha ido creciendo y ha logrado una identidad propia a pesar de ser los fines de semana.

- ¿Cómo ha sido el salto en paracaídas?

Es un reto que yo desconocía. Me engañaron. Me dijeron que iba a hacer una entrevista secreta, sorpresa, y me llevaron a un aeródromo. Yo tengo pánico a la altura, me da muchísimo vértigo, y soy cero aventurera. Lo que ocurre, o lo que no, se va a ver hoy, pero fue como un regalo que no logro entender. Sí que puedo adelantar, que además surgió sobre la marcha, que este reportaje termina de una manera absolutamente especial, mucho más allá de lo que se pueda prever. Hay algo que surge que es la magia del programa.

- ¿Es la etapa que más está disfrutando en televisión?

He disfrutado todas. Cuando empecé en 'Sabor a ti', que era mi primera experiencia, aluciné, cuando comencé en 'Donde estás corazón', lo mismo, cuando me vine a Telecinco, a 'La Noria', y después a 'El programa de Ana Rosa', lo viví a tope. Necesito tener pasión en mi vida. Es verdad que tengo días malos, días que estoy agobiada… pero no podría decir que es la mejor etapa, porque yo tengo muy buen recuerdo de todas. La estoy disfrutando, y si no, se me notaría. Soy bastante transparente, para lo bueno y para lo malo. Tengo que creer en lo que hago, y si no, el dinero no compensa.

- ¿Qué visión tiene del periodismo y de la prensa rosa?

Hacer un balance es muy complicado. Yo vivo mi profesión exactamente igual que hace años, y espero que siga así. Tengo una visión muy crítica de mi profesión, y creo que en la prensa del corazón lo hemos sido bastante más que la prensa 'seria'. Hemos tenido más capacidad de sacar nuestros defectos de cara al público, que me parece algo fundamental y una manera de evolucionar. La prensa televisiva se ha encargado de recordarnos nuestros errores con bastante más crítica que a periodistas de otro sector. Pero a mí la crítica siempre me ha ayudado a construir, y nunca me ha importado.

- Mucha crítica, pero también mucha audiencia. ¿Cómo entienda esa unión?

'Socialité' empezó con muchísimos fallos, pero yo viví que la audiencia nos permitía ir creciendo en directo. Hubo fallos de sonido, de luz, de muchos tipos, y además algunos garrafales, pero yo siempre he tenido la suerte de sentirme muy cuidada, incluso mimada, tanto por mi entorno profesional, como por el espectador. Probablemente viva en un mundo de hadas o irreal, pero así lo he percibido, porque a la vista está que la audiencia ha seguido ahí. Mucha gente se suma a la una y media, y eso ayuda también después a los informativos.

- En los últimos programas, con las bodas de Sergio Ramos y Pilar Rubio, y la de Belén Esteban, han tenido muy buenos resultados.

La verdad es que aluciné, aunque sí que me esperaba, y lo digo de verdad, aunque suene presuntuoso, que íbamos a hacer un buen dato. Belén Esteban sigue teniendo muchísimo interés, y luego estaba lo de que si yo iba a la boda, que soy compañera y amiga suya, y que iba a contar en primera persona lo que iba a suceder y lo que yo había vivido… Yo creo que esa es la máxima del periodismo, ser testigo directo de una situación que no me cuenta otro. Me sorprendió ese 18,5% de audiencia, pero en cambio el 16,6% no me sorprendió tanto, porque sí que me esperaba que íbamos a hacer más que el 14%, que era nuestra última media.

- Ha habido polémica estos días por unas declaraciones sobre Belén Esteban cuando estaba en Antena 3.

Debo explicarme muy mal. Yo lo que decía es que en aquella época me identifiqué con Belén Esteban y la defendí a capa y espada. Ella estaba en Telecinco, y había una serie de premisas. Cualquier espectador podía ver la diferencia en el tratamiento de Antena 3 y Telecinco. Y me molestó, porque en más de una ocasión te llamaban al despacho, pero por pura rebeldía. Es algo que me pasa en mi profesión actualmente igual. Hay cosas que no comparto y que no quiero hacer, y eso es lo más difícil. Yo considero que hay dos opciones: o el silencio, o contar lo que realmente pienso. Pero no solo por Belén Esteban. A mí nadie me ha dicho nunca en los 20 años que llevo en televisión: 'Tienes que hacer esto', pero sí me han encargado cosas que no he querido.