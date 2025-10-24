LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ángeles Blanco y Carlos Franganillo presentarán la edición de las 21.00 horas de los informativos.

Informativos Telecinco

El salto de calidad con la llegada de Carlos Franganillo fue evidente. La información volvía a importar, pero los resultados en audiencia no acaban de llegar

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Se supone que los informativos de cada cadena son los pilares en torno a los que se estructura el resto de la parrilla, pero en ... el caso de Mediaset hace años que eso dejó de tener sentido. Posiblemente, el punto de inflexión fue la llegada de 'Pasapalabra' a Telecinco en 2007. El concurso arrasaba y arrastraba a una audiencia que ya se quedaba a ver el informativo de Piqueras. Su plató fue menguando, supongo que a la par que sus recursos, pero al espectador le daba igual. Miel sobre hojuelas, pensaron desde el grupo de Fuencarral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  2. 2

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  3. 3

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  4. 4 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  5. 5

    Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja
  6. 6

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  7. 7 El Ayuntamiento de Rincón de Soto se exime de toda responsabilidad de la variante del tren
  8. 8 Valdezcaray registra rachas de viento de hasta 136 kilómetros por hora
  9. 9

    Salud y la AECC lanzan un mensaje de «tranquilidad» sobre los cribados de cáncer
  10. 10

    Gazi Khalidov: «El título de campeón de España se tiene que quedar aquí, en Logroño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Informativos Telecinco

Informativos Telecinco