LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La sede de la UER en Ginebra. Efe

Eurovisión: una decisión acertada

Crítica de televisión ·

La UER vende el certamen como un concurso cultural y apolítico y, sin embargo, tras la invasión de Ucrania, sí que vetó la participación de Rusia en el festival

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

Habrá que ver cómo respiran los eurofans y la opinión pública ante la retirada de España de Eurovisión. Supongo que a los más aficionados se ... les va hacer duro eso de no poder quedar con los amigos para ver la final del certamen porque la televisión pública ni la va a emitir. Y, sin embargo, más allá de la posible carga populista, la decisión es acertada. No hay más que escuchar los argumentos que expone José Pablo López, presidente de RTVE, cada vez que tiene ocasión. Hace unos días, preguntado al respecto en una comisión parlamentaria, volvía a insistir en que España abandonaría el concurso si la UER dejaba participar a Israel. A su juicio la presencia del país hebreo en el festival resultaba «insostenible» por dos motivos: «En primer lugar por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza; en segundo lugar, por el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las normas del propio concurso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  2. 2 Hallado un cadáver ahorcado en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  3. 3 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  4. 4 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  5. 5 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  6. 6 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  7. 7

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9 La grandeza de Rioja a través de los tiempos
  10. 10 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Eurovisión: una decisión acertada

Eurovisión: una decisión acertada