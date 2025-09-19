Adiós a Jimmy Kimmel

La ABC de Estados Unidos, cadena propiedad del conglomerado Disney, acaba de despedir al humorista Jimmy Kimmel, que desde hace más de veinte años presentaba ' ... Jimmy Kimmel Live!', el 'late night' de la emisora. La decisión tuvo lugar despues de que el presentador se burlara del impacto que tuvo la muerte del activista Charlie Kirk en el presidente Donald Trump. Primero, Kimmel comentó que «la pandilla MAGA (por el movimiento Make America Great Again) trató desesperadamente de calificar al asesino de Charlie Kirk, de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político».

Despues, el programa de Kimmel emitió un clip grabado la semana pasada en el que un periodista le preguntaba al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato y él respondía que «muy bien», para acto seguido hacer comentarios sobre la construcción de la nueva sala de baile de la Casa Blanca. Tras la secuencia, Kimmel ironizaba asegurando que esa debía de ser una nueva fase del duelo: la de la «construcción».

La cancelación llegó este miércoles, cuando la cadena anunció la suspension «indefinida» del programa. Una cancelación que se produce tras las amenazas vertidas por el presidente del organismo regulador de las comunicaciones, nombrado por Trump, a la emisora televisiva. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), criticó las palabras de Kimmel y pidió su despido: «Puede ser por las buenas o por las malas». Si no lo hacían, la FCC tendría «remedios que considerar», insistió.

Trump prometió que con su reelección iba a «traer de vuelta la libertad de expresión» a EE UU. Está claro que la libertad de expresión que tanto enarbolan es solo para quienes piensen como ellos.