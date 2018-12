Guía para seguir la última gala de 'OT 2018': mecánica, canciones y cinco finalistas El concurso musical de TVE despide su décima edición el miércoles 19 de diciembre JUANFRAN MORENO Jueves, 13 diciembre 2018, 18:33

Última semana en 'Operación Triunfo 2018'. Alba Reche, Famous, Julia, Natalia y Sabela, los finalistas de la edición, ya han elegido las canciones que interpretarán durante la gala final del concurso musical, que se emitirá el próximo miércoles 19 de diciembre (22:30 horas) en La 1 de TVE.

El último programa del 'talent show' presentado por Roberto Leal repetirá la mecánica del año pasado. Por una parte, la final contará con las canciones inéditas de los cinco finalistas: Alba Reche actuará con 'Creep', de Radiohead; Famous se atreverá con 'And I am telling you I'm not going', un tema de Jennifer Hudson; Julia defenderá 'Déjame ser', de Manuel Carrasco; Natalia interpretará 'Never enough', una canción de la película 'El gran showman' mientras que Sabela sonará con 'Tris tras', del grupo Marful. Además, cantarán 'The edge of glory', de Lady Gaga, como última canción grupal.

Tras la primera tanda de actuaciones, 'OT 2018' cerrará el televoto y expulsará a los aspirantes que hayan recibido menos apoyos entre el público. A continuación, los tres más votados volverán a salir al escenario para cantar el mismo tema que eligieron en la primera gala. Así, la audiencia decidirá, entre estos tres concursantes, al ganador de la décima edición del programa, que recibirá el premio de 100.000 euros en manos de Amaia Romero, la ganadora de 'OT 2017'.

TVE emitió este miércoles la semifinal del concurso, que expulsaba a Miki de la carrera para llegar a la gran final tras ser el menos votado por los espectadores. El catalán finalizaba su periplo en la Academia pese a conseguir ser el favorito de la audiencia hasta en dos ocasiones. «Esta semana he sufrido viéndote sufrir. Si te hubiera podido llamar, te hubiese dicho que te olvidaras de la afinación», le confesaba Joe Pérez-Orive, uno de los jueces del programa.

De este modo, Sabela y Julia pasaron a la final después de recibir la mayoría de los votos. Alba Reche, por su parte, fue la finalista elegida por el jurado. «En la música hay un duende que habita en lo más profundo de la emoción. No tiene manual ni explicación, pero tú lo tienes», aseguró también Pérez-Orive al comunicarle la decisión. Famous y Natalia ya tenían el pase asegurado a la final desde la semana anterior.

Sin embargo, la gala no estuvo exenta de polémica por motivos extra musicales. La aplicación del programa, que servía para elegir a los concursantes finalistas, se colapsó durante varios minutos y dejó de funcionar ante la gran afluencia de usuarios. Finalmente, 'OT 2018' pudo solucionar los fallos y la gente volvió a votar por sus favoritos.

'Operación Triunfo 2018' cerrará sus puertas la próxima semana sin saber si las volverá a abrir en 2019 con una nueva edición. Pese a que el programa ha tenido una gran repercusión en redes sociales, los datos convencionales de audiencia han sido menores respecto al año pasado. «Creo que con el éxito digital no se puede renovar 'OT'. Vale demasiado caro. Ojalá en el futuro podamos hacer solo proyectos digitales, pero de momento no. En Estados Unidos creo que se puede, pero en España tengo mis dudas», afirmaba el director de Gestmusic, Tinet Rubira, en un encuentro con los medios.