Se busca representante español para Eurovisión 2020 TVE tantea al artista que acudirá a la final del festival, que se celebrará el 16 de mayo en Róterdam | Ruth Lorenzo y Diana Navarro, entre las opciones favoritas JUANFRAN MORENO Miércoles, 25 septiembre 2019, 15:31

Cuenta atrás para la elección del representante español de Eurovisión 2020. TVE se encuentra inmersa en el proceso interno que servirá para elegir al artista que actuará el 16 de mayo en la final del festival, que celebrará su 65º edición en Róterdam (Holanda). La cadena pública ya cuenta con varias propuestas musicales sobre la mesa, pero la decisión no está tomada. En los próximos días, un comité formado por distintos responsables de RTVE y otros expertos hará oficial la candidatura española.

Entre las opciones que baraja TVE está el nombre de Ruth Lorenzo. La murciana ya representó a nuestro país en 2014 con la canción 'Dancing in the rain' y quedó en décima posición, logrando uno de los mejores resultados de España en los últimos años. Ruth ya ha expresado en varias ocasiones su intención de repetir en el concurso musical. Recientemente, confesó en la red social Instagram que ya tenía preparada la canción con la que regresaría a Eurovisión. «Si volviese a Eurovisión, intentaría dar lo mejor de mí…. Si hay que ir se va. Por cierto, no se lo digáis a nadie, pero tengo un temón», adelantó.

Otra propuesta que tiene la cadena estatal entre manos es la de Cristina Ramos. La cantante se ha convertido en una de las favoritas de los eurofans tras triunfar en el mundo con su participación en las diferentes versiones internacionales de 'Got Talent'. La canaria ganó la adaptación española del programa de talentos - que actualmente emite Telecinco - en 2016, y después saltó a Estados Unidos de la mano de Simon Cowell para participar en 'America's got talent: The Champions', donde se reunían a los mejores concursantes del formato internacional.

Además, Cristina ganó 'La Voz' en México y fue la única europea en competir en 'World's Got Talent', una edición especial de 'Got Talent' que se emitió en la televisión china y que elegía a la persona con más talento del mundo. La artista explicó en una entrevista en el portal 'Eurovisión Spain' que acudiría al festival con «una canción con muchísima fuerza y registros extremos para conseguir un resultado sorprendente». «Lo más obvio sería hacer una combinación entre lírica y rock-pop», afirmó.

Por su parte, Diana Navarro también está en las quinielas para representar a nuestro país en Eurovisión. La malagueña ya lo intentó en 2018, pero finalmente TVE optó por Amaia y Alfred de 'Operación Triunfo'. Acaba de publicar su octavo disco, titulado 'Inesperado', y ha vuelto a postularse para el certamen musical con un tema del que se desconocen los detalles. Recientemente, en una entrevista en el espacio radiofónico 'Herrera en COPE', aseguró que «sería una experiencia preciosa», aunque iría con su propio equipo de trabajo.

Tras dos ediciones con 'Operación Triunfo' como preselección eurovisiva, TVE ha optado en esta ocasión por la elección directa de un artista respaldado por una carrera profesional. La Corporación ya utilizó este método con las candidaturas de Pastora Soler (2012), El sueño de Morfeo (2013) y Edurne (2015). Este año, el representante español, Miki Núñez, consiguió la vigésimo segunda posición, en una final que fue seguida en La 1 por un 36,7% de la audiencia y más de 5,4 millones de espectadores.