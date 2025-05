Broncano contraataca a Melody y la critica por «banalizar» la salud mental

Fernando Morales Madrid Martes, 27 de mayo 2025, 23:38 | Actualizado 23:59h. Comenta Compartir

La polémica entre David Broncano, presentador de 'La Revuelta' y Melody, representante de España en Eurovisión, ha dado este martes un paso más tras la respuesta del humorista a la polémica rueda de prensa de la artista el lunes - su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras el certamen musical- en la que señaló a dicho programa de TVE de faltarle el respeto y reírse de su actuación y de ella -quedó en la antepenúltima posición- tras haber cancelado la entrevista que tenía programada justo para el lunes siguiente a la final eurovisiva.

Broncano, lejos de evitar la polémica, se ha negado a pedirle disculpas a Melody -«no lo vamos a hacer en ningún momento», ha dejado claro ante las cámaras-, en respuesta a lo que ella misma había pedido la víspera: «Estoy abierta a unas disculpas porque yo como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera, pero eso tiene que llegar también».

De hecho, el presentador no ha dudado en mostrar su enfado con algunas palabras de la artista, quien aseguró que la salud mental no se podía llevar al terreno del humor. «Que aluda a la salud mental y utilice esa carta cuando sí que hay gente que sufre ese tipo de problemas banaliza esa realidad... me parece feo«, dijo antes de defender la labor que, según él, hacen desde su programa por la salud mental. Y añadió que, si algo no hacen, es »trivializar ese tipo de cuestiones« ni »acosar a la gente«, como sí se había hecho desde otro tipo de formatos.

Reproche por no hablar de Israel

Asimismo, Broncano, que esperó a responder este martes, ya que Melody dio las declaraciones el lunes a la misma hora en la que se estaba grabando el programa de humor, criticó a la artista por su no posicionamiento en cuanto a la participación de Israel en Eurovisión en plena guerra abierta en la Franja de Gaza. «Mucha gente dice 'en política no me meto'. Y todo es política, pero el caso de Palestina es, además, una cuestión de humanidad«, insistió.

En concreto, Melody se agarró a que supuestamente el contrato que firmó con RTVE tras ganar el Benidorm Festival le impedía pronunciarse sobre temas políticos. Una cuestión desmentida poco después desde la propia RTVE, apuntando que lo que no pueden hacer los representantes en el certamen es incluir mensajes políticos en las propuestas de sus canciones, pero nunca se ha prohibido a un concursante posicionarse políticamente sobre ningún asunto.

En plena polémica abierta -no está claro que se haya escrito el último capítulo entre Melody y Broncano-, la cantante sevillana visitará reste miércoles el plato de 'El hormiguero', el programa rival de 'La revuelta', para ser entrevistada por Pablo Motos, quien ha anticipado ya que «hablaremos de Eurovisión y de todo». El lunes, la propia Melody no dudó en afirmar, en su comparecencia desde los estudios centrales de RTVE en Madrid, que iría «a los programas donde se me respete y me den mi sitio como artista».