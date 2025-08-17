LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alumnas de bachillerato repasan de la PAU EFE

«El test»

La obsesión por calificar toda experiencia con números nos lleva a hundir restaurantes y a elevar a la categoría de arte soberanas aberraciones

Borja Crespo

Borja Crespo

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06

La vida es puntuar. Hay que puntuarlo todo, ya sea una película o una hamburguesa, una serie o un viaje en BlaBla Car. Los alumnos ... puntúan a los profesores. Algunos tutores suspenden. ¿Y los padres? La obsesión por calificar toda experiencia con números nos lleva a hundir restaurantes y a elevar a la categoría de arte soberanas aberraciones. Nos guiamos por las cifras en Internet para elegir qué ver o qué comer, alejados de una realidad palpable. El hiperconsumismo es lo que tiene. No es recomendable fiarse al máximo de las valoraciones de los usuarios, perfectamente manipulables, con vil metal y perfiles falsos -hay empresas que se dedican a ello-, por no hablar de la muerte del criterio generalizado, o más bien la expansión del dudoso gusto subjetivo que nos ha traído la democratización de la crítica de libros u hortalizas.

