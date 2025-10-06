LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Serie del 'Cielo al infierno' Apple TV

A ritmo de rap

Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El cine indie como tal nació en los primeros 80 con los Coen y con Spike Lee. Después, este último buscó otros caminos. Tuvo un ... gran éxito comercial con 'Malcolm X', y después ha tenido una trayectoria intermitente. Ahora Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical. La película es la adaptación de la que hizo Akira Kurosawa, 'El infierno del odio', trasladada al universo de la todopoderosa industria discográfica estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  5. 5

    La Fiscalía riojana intervino el año pasado en 56 casos de mayores abandonados
  6. 6

    Érase una vez... aquel Logroño que era
  7. 7

    Corazones de viña
  8. 8

    «Nunca llegué a casarme, estuve a punto, aunque al final nada de nada»
  9. 9 Los viajes del Imserso se venderán en La Rioja a partir del lunes
  10. 10

    A ellas las atienden muy rápido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja A ritmo de rap

A ritmo de rap