'Al cielo con ella', ese 'talk show' de las noches sabatinas en La 2 iba a despedir temporada hace unos días, pero una retransmisión ... deportiva impidió su emisión y será este sábado cuando nos diga adiós. Es un programa que nunca me ha gustado y voy tratar de explicarlo. El principal problema está en su presentadora, Henar Álvarez, que siempre parece que está sobrada.

Su principal problema es que no tiene empatía con los espectadores, y tener empatía en radio o televisión es de primero de comunicación audiovisual. Se ríe mucho, pero de sus propias gracias, pero no las transmite a los espectadores. Siempre me ha preguntado de qué se ríe tanto si no tiene gracia. Henar ha pasado por todo tipo de medios. Recuerdo que alguien me la presentó una vez como la nueva presentadora de 'Días de cine'. Duró dos telediarios, literalmente.

Después, su trayectoria ha sido de guionista en programas de Movistar Plus+, en podcast y en la radio siempre como militante feminista. Hasta ahora, que ha regresado a TVE. Una cosa que me llama la atención es que 'Al cielo con ella' está creado por Producciones del Barrio, la productora de Jordi Évole. De hecho en uno de los últimos programas de la pasada temporada de 'Lo de Évole', que este domingo regresa a La Sexta, le dedicó toda una entrevista a Henar. ¿Un gol que Évole le metió a La Sexta o una caída de caballo cual Pablo de Tarso, que le convenció que tenía que producirle un programa? Y que conste que Henar Álvarez, tiene todo el derecho del mundo a intentarlo una y otra vez. Como diría otra efímera figura televisiva, 'Yo por mi hija mato' y no es cosa de quitarle el pan al vástago de Henar.