Belén Esteban amenaza con abandonar 'La familia de la tele'

Joaquina Dueñas Jueves, 15 de mayo 2025, 09:56 Comenta Compartir

Los primeros pasos de 'La familia de la tele' no están siendo del gusto de muchos, y así lo ratifican los pobres datos de audiencia. La sorpresa ha llegado al conocerse que ni siquiera le gusta a uno de sus buques insignia, Belén Esteban, que no ha dudado en comentar su opinión en pleno directo. La de Paracuellos ha sido prolija en críticas, asegurando que no le gustan el formato ni los temas y al anunciar su deseo de marcharse.

«De primeras, no me gusta el formato, con todo mi respeto a los compañeros. Los temas no me gustan, ninguno», ha dicho. «Los han tocado todas las cadenas antes que nosotros. La gente está harta de la Pantoja, de Lina Morgan, que en paz descanse, de Terelu, de todo. Tenemos capacidad para hacer cosas nuevas», ha valorado. Además, ha lamentado el formato en diferentes tramos horarios y plataformas: «El programa empieza a las 15:50, acaba a las 17:00 o depende. Nos meten dos telenovelas, una hora estamos en RTVE Play, otra hora estamos por ahí esparcidos. Cuando volvemos a las 19:00, tenemos hora y media de programa», ha descrito.

Unas críticas que, según ha precisado, nada tienen que ver con los datos de audiencia. «Yo estoy acostumbrada a hacer otro tipo de televisión. Hay cosas que quiero decir y no puedo decir. Quiero ser libre como antes, cuando metía la pata», ha subrayado. Tan incómoda se siente que está valorando muy seriamente abandonar el programa. «Yo me quiero ir del programa, quiero hablar con Óscar y Adrián porque me quiero ir. Esto ya hace tiempo que lo he pensado», ha explicado, haciendo referencia a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables de la productora La OSA.

«Mi madre tiene una edad, vive en Benidorm y quiero disfrutar de ella. Quiero estar más pendiente de mi marido. Mi hija vive lejos. Quiero preocuparme de mí», ha argumentado. «Me he dado cuenta de que quiero más tiempo para mí. Quiero ser un poco egoísta», ha añadido, dando a entender que su salida es ya cosa hecha.

Pero Belén ha reflexionado sobre todos los aspectos del programa, desde el número de colaboradores que coinciden en plató hasta el perfil de sus presentadores. «Yo, si tengo que librar más días, no tengo problema ninguno. No cabemos en el sillón, somos más que en la última cena», ha expresado. «Veo a Aitor e Inés, que hablamos de Pepi Valladares, y a Aitor, este chiquillo que viene de 'Cifras y letras', que es como si me sacas de aquí y me metes en 'Cifras y letras', yo que no sé ni hacer un sudoku», ha añadido.

Unas palabras que han sido refrendadas por el propio Aitor Albizua, uno de los tres presentadores de 'La familia de la tele' junto a María Patiño e Inés Hernand: «Veníamos a hacer algo, diferentes cosas, y yo hablo por mí, espero que nadie se moleste, pero lo están notando en casa también: yo no sé hacer prensa rosa». En este sentido, lo ha dejado claro: «Yo no venía a hacer prensa rosa», ha terminado. Una valoración que también ha compartido su compañera Inés: «A la audiencia no le encaja nuestra participación en el programa», ha zanjado.

