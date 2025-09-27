LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La veterana periodista ha reinado en las mañanas durante 18 años. R. C.

Ana Rosa ya no es la reina

La presentadora de Telecinco pelea para recuperar el liderazgo que mantenía antes de su fallido traslado a la tarde mientras La 1 gana enteros de la mano de Silvia Intxaurrondo

Mikel Labastida

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:01

Las mañanas, televisivamente hablando, no interesaron en España hasta que en 1987 Jesús Hermida se puso al frente de ellas. Pilar Miró le encargó que ... revitalizase una franja que hasta entonces se consideraba poco interesante porque se creía que el público que a esas horas podía estar en casa preferiría otros medios como la radio y que no prestaría atención a la pantalla. Se equivocaban los que así lo consideraban. Hermida trasladó algunas ideas de la tele americana para crear un programa contenedor en el que la audiencia lo mismo pudiera encontrarse una serie, una actuación musical o una tertulia. Y funcionó. Funcionó tanto que la fórmula, con variaciones, se ha mantenido hasta nuestros días.

