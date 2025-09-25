Un tren repleto de sospechosos

J. Sainz Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

No importa conocer el desenlace de antemano cuando se trata de un clásico tan renombrado. 'Asesinato en el Orient Express', la adaptación de la célebre novela de Agatha Christie dirigida por José Saiz, con Juanjo Artero en el papel de Hércules Poirot al frente de un nutrido elenco, llena este jueves el Bretón (a las 21.00 horas) en la penúltima jornada de teatro en San Mateo.

Es seguramente el caso más conocido del detective belga. Años treinta a bordo del legendario Orient Express, en el que Poirot viaja de regreso a Inglaterra. En plena noche, una tormenta de nieve aísla el tren y, a la mañana siguiente, uno de los pasajeros aparece con doce puñaladas. El asesino no ha podido escapar, pero todos los ilustres pasajeros parecen tener una coartada perfecta. El agudo Poirot, además de investigar un asunto tan complicado, tendrá que hacer frente a un dilema personal.

La obra original fue publicada en 1934 y se convirtió en un éxito inmediato. Como muchas de las historias de la escritora británica, ha sido adaptada en numerosas ocasiones al teatro, el cine y la televisión. En 1974 Sidney Lumet dirigió una película inglesa con un reparto estelar:Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Richard Widmark y Michael York, entre otros.

Más recientemente, en 2017 Kenneth Branagh firmó un remake que él mismo protagonizó también junto a estrellas como Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Derek Jacobi o Michelle Pfeiffer. Sin duda esta superproducción de Hollywood contribuyó a poner de moda de nuevo un título con noventa años que, por otro lado, no necesita demasiadas excusas para interesar en cualquier tiempo.

La nómina de curiosos personajes que Agatha Christie subió a su tren exige un amplio reparto y, en el caso de la actual versión teatral montada por Saga Producciones en torno a Juanjo Artero está formado por Jaime Vicedo, Helena Font, Ricardo Saiz, Juanan Lucena, Paco Pellicer, Mónica Zamora, Carmen Higueras, Candela Granell, Estela Muñoz y Fidel David.

Otra característica implícita en la puesta en escena es la caracterización de época que conlleva este viaje a los años treinta y la ambientación de los escenarios del lujoso Orient Express. En sus vagones Hércules Poirot hará algo más que desplegar su olfato de sabueso y su infalible lógica deductiva, también demostrará un peculiar sentido de la justicia que sitúa este clásico thriller de misterio un paso más allá del género policiaco.