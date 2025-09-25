LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una escena de 'Asesinato en el Orient Express', con Juanjo Artero como el detective Hércules Poirot. Fernando Sarrión

Un tren repleto de sospechosos

Teatro en San Mateo ·

Juanjo Artero protagoniza el clásico de misterio de Agatha Christie 'Asesinato en el Orient Express' en un Bretón abarrotado

J. Sainz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:47

No importa conocer el desenlace de antemano cuando se trata de un clásico tan renombrado. 'Asesinato en el Orient Express', la adaptación de la célebre novela de Agatha Christie dirigida por José Saiz, con Juanjo Artero en el papel de Hércules Poirot al frente de un nutrido elenco, llena este jueves el Bretón (a las 21.00 horas) en la penúltima jornada de teatro en San Mateo.

Es seguramente el caso más conocido del detective belga. Años treinta a bordo del legendario Orient Express, en el que Poirot viaja de regreso a Inglaterra. En plena noche, una tormenta de nieve aísla el tren y, a la mañana siguiente, uno de los pasajeros aparece con doce puñaladas. El asesino no ha podido escapar, pero todos los ilustres pasajeros parecen tener una coartada perfecta. El agudo Poirot, además de investigar un asunto tan complicado, tendrá que hacer frente a un dilema personal.

La obra original fue publicada en 1934 y se convirtió en un éxito inmediato. Como muchas de las historias de la escritora británica, ha sido adaptada en numerosas ocasiones al teatro, el cine y la televisión. En 1974 Sidney Lumet dirigió una película inglesa con un reparto estelar:Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Richard Widmark y Michael York, entre otros.

Más recientemente, en 2017 Kenneth Branagh firmó un remake que él mismo protagonizó también junto a estrellas como Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Derek Jacobi o Michelle Pfeiffer. Sin duda esta superproducción de Hollywood contribuyó a poner de moda de nuevo un título con noventa años que, por otro lado, no necesita demasiadas excusas para interesar en cualquier tiempo.

La nómina de curiosos personajes que Agatha Christie subió a su tren exige un amplio reparto y, en el caso de la actual versión teatral montada por Saga Producciones en torno a Juanjo Artero está formado por Jaime Vicedo, Helena Font, Ricardo Saiz, Juanan Lucena, Paco Pellicer, Mónica Zamora, Carmen Higueras, Candela Granell, Estela Muñoz y Fidel David.

Otra característica implícita en la puesta en escena es la caracterización de época que conlleva este viaje a los años treinta y la ambientación de los escenarios del lujoso Orient Express. En sus vagones Hércules Poirot hará algo más que desplegar su olfato de sabueso y su infalible lógica deductiva, también demostrará un peculiar sentido de la justicia que sitúa este clásico thriller de misterio un paso más allá del género policiaco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave en una pelea en Logroño
  2. 2 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  3. 3 Los Calis abarrotan la Casa de Andalucía
  4. 4 Veranillo de San Miguel para encarar un otoño que la Aemet predice en La Rioja «más cálido de lo normal»
  5. 5

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021
  6. 6 La Terraza cuelga el cartel de lleno
  7. 7

    «Estas fiestas son muy locas; no nos aburrimos en ningún momento»
  8. 8

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  9. 9 Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel
  10. 10 Borja Jiménez, a hombros en el cierre de feria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un tren repleto de sospechosos

Un tren repleto de sospechosos