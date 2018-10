La tragedia de otra cantante calva Javier Gutiérrez y Cristina Castaño, en '¿Quién es el señor Schmitt?'. :: sergio parra Javier Gutiérrez y Cristina Castaño protagonizan en el Bretón '¿Quién es el señor Schmitt?' J. SAINZ LOGROÑO. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:57

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono... Javier Gutiérrez y Cristina Castaño protagonizan '¿Quién es el señor Schmitt?', un éxito en Francia de Sébastien Thiéry, adaptado, dirigido y recientemente estrenado en Murcia por Sergio Peris-Mencheta, que llena hoy el Bretón (a las 20.30 h.) dentro del Festival de Teatro de Logroño.

«Parece una comedia de Ionesco pero es una tragedia tremenda», afirma este director siempre en alza, que ya ha pasado por el Bretón con 'Un trozo invisible de este mundo', 'Incrementum' o 'Continuidad en los parques', aparte de como actor en diversos montajes ('Lluvia constante').

LA FUNCIÓN '¿Quién es el señor Schmitt?' Autor Sébastien Thiéry Versión y dirección Sergio Peris-Mencheta Intérpretes Javier Gutiérrez. Cristina Castaño, Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández Teatro Bretón, 20 30 h. 39º Festival de Logroño

En esta ocasión dirige al omnipresente Javier Gutiérrez, un intérprete que, surgiendo del grupo Animalario, se ha convertido en uno de los más requeridos en teatro ('El rey', 'Los Mácbez', 'El traje', 'Ay, Carmela'), cine ('Campeones', 'El autor', 'La isla mínima', 'El olivo') y televisión ('Estoy vivo', 'Vergüenza', 'Águila Roja').

A su lado, la también muy popular Cristina Castaño ('La que se avecina'). Completan el reparto Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández.

El punto de partida tiene ese aire surreal de 'La cantante calva', de Ionesco, al que se refiere Peris-Mencheta. «Pero lo que empieza como una sorprendente comedia -, advierte el director-, de pronto se convierte en un thriller de suspense, para terminar acariciando el drama e incluso, finalmente, la tragedia. Y todo regado por las aguas del absurdo; un absurdo que escupe coherencia y sensatez por los cuatro costados».

Es también una obra que no pretende cerrar la historia, sino que sea el espectador quien indague y se pregunte sobre lo genuino y lo inventado por cada cual. Como el misterioso interlocutor de aquel teléfono inexistente, que insiste en hablar con un tal señor Schmitt...

Y lo que es más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios no les pertenece... El pánico se apodera de todo. La pesadilla no ha hecho más que comenzar. ¿Son acaso el señor y la señora Carnero, sin saberlo, el señor y la señora Schmitt? ¿Quién está loco? ¿Quién está en posesión de la verdad? ¿Él? ¿Ella? ¿Los otros? ¿El espectador? ¿Quién es el señor Schmitt?