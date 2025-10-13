Trabalengua da la palabra a las mujeres El congreso sobre español promovido por la Fundación San Millán celebra su novena edición del 24 al 26 de octubre en Logroño y San Millán de la Cogolla, con sesiones rigurosas, divulgativas y muy divertidas

Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 13 de octubre 2025, 12:42 | Actualizado 17:10h.

Trabalengua se autodefine como 'el congreso de la lengua que te quiere como quieres que te quiera'. Desde hace nueve años, estas jornadas abordan el español sin academicismos, «en clave divulgativa y muy divertida, pero sin perder un ápice de rigor», advierte la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, quien este lunes ha presentado el programa de la próxima edición junto a la directora del proyecto, Isabel Espuelas, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga.

La novena edición de Trabalengua se celebrará entre los días 24 y 26 de octubre en Logroño y San Millán de la Cogolla, y tendrá como protagonistas a las mujeres. A investigadoras, docentes, poetas, escritoras, periodistas… todas ellas grandes divulgadoras en sus respectivos ámbitos, quienes nos mostrarán la lengua desde distintos puntos de vista, desde el artístico hasta el profesional.

La inauguración corre a cargo de la artista Celia BSoul, quien regresa a este congreso a petición del público de la anterior edición. Como ella misma explica en sus redes, «hago rap, poesía y ahora también techno lánguido», y con este formato presentará su performance 'Un cuerpo es una ciudad', el viernes 24 en la Sala Negra de Logroño, a las 19.30 horas y con entrada libre.

Ampliar Almudena Martínez, Roberto Iturriaga e Isabel Espuelas, en la presentación de Trabalengua. Miguel Peche

El congreso vivirá su día fuerte el sábado 25 en Riojafórum, en una jornada maratoniana a voluntad de sus asistentes, sobre todo de quienes proceden de fuera de La Rioja, argumenta Espuelas. Esa mañana se sucederán las intervenciones de la periodista y filóloga Mariángeles García, las investigadoras Almudena Fernández-Fontecha e Inés Olza, la catedrática Iraide Ibarretxe-Antuñano, la ilustradora Raquel Marín y del tándem masculino formado por Juan Sanguino y Lluís Mosquera. Sus ponencias abordarán las múltiples caras del lenguaje, etimología, creatividad, comunicación o el lenguaje de la moda.

Ya por la tarde, turno de la creativa de moda Bianca Mahnken, la escritora Maribel Riaza y la profesora María del Carmen Méndez Santos, para finalizar la jornada con un clásico de este festival, 'Los sinsorgos', un distendido debate (de entrada libre) entre cinco personas donde cada uno expone su dilema y el resto debe dar una respuesta. En esta ocasión los participantes son Mariángeles García, Sonia San Romás, Juan Sanguino y Xosé Castro.

'El sofá del español'

Trabalengua se traslada el domingo 26 a San Millán, a la sede de Cilengua, donde 'El sofá del español' reunirá a Sonia San Román, Virgina Ruiz y Carmen Beltrán para conversar en torno a «cómo la lengua refleja, moldea y nos hace reflexionar sobre cómo somos y cómo nos relacionamos», adelanta Isabel Espuelas. El presentador Xosé Castro cierra el evento con su particular y humorístico resumen de Trabalengua.

Las entradas para participar en el congreso se pueden adquirir ya en la web de Trabalengua y en entradium.com. Tienen tres precios, que incluyen comida y desplazamientos: 71 euros la entrada completa, 56 euros la del sábado y 25 euros la del domingo.