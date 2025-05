The New Raemon comparte escenario con Leia Destruye en un nuevo 'MUWI presenta...' Este aperitivo de lo que será La Rioja Music Fest se podrá disfrutar en la Sala Fundición a partir de las 20.30 horas

Ramón Rodríguez, líder de la banda The New Raemon.

The New Raemon se abre hoy paso en el ciclo de conciertos primaverales programado por el festival MUWI a modo de preludio de lo que será su próxima edición, que celebrará del 28 al 31 de agosto en el centro de Logroño. La veterana banda indie comparte en esta ocasión concierto con Leia Destruye, hija de su líder, Ramón Rodríguez (voz y guitarra). La cita, esta tarde a partir de las 20.30 horas en la Sala Función de Logroño, con entradas a 15 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión en la venta 'on line', a través de la web salafundicion.es).

Fue en el año 2008 cuando Ramón Rodríguez crea The New Raemon, proyecto que bascula entre el pop indie y el folk, y cuyos primeros temas se materializaron en el álbum 'A Propósito de Garfunkel'. Canciones de entonces como 'Tú, Garfunkel', otras posteriores como 'Lluvia y truenos' o su versión de 'Te debo un baile' se escucharán hoy en el escenario de la Fundición.

También la voz de Leia Destruye, desde hace más de una década bajista de la banda experimental y underground Mourn, donde también milita su hermana mayor, Jazz.

La mutación artística de Leia Rodríguez en Leia Destruye fue de repente, a raíz que querer musicalizar los poemas de Marc Menéndez, dramaturgo y poeta por el que reconoce gran admiración. Primero puso música a uno de sus escritos, luego hizo una maqueta doméstica... y hasta ahora con estas canciones que le surgen melancólicas, viscerales y oscuras.

Los dos próximos y últimos conciertos de 'MUWI presenta...' contarán con la presencia de las formaciones L. A. (22 de mayo) y Galerna (13 de junio).