LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Concierto de The New Old. LR

The New Old cierra la Semana de Música Antigua con 'El violón chico'

La ensemble liderada por el clavecinista David Palanca actúa a partir de las 20.00 horas en la sala de cámara de Riojafórum (Logroño)

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:21

Liderado por el talentoso clavecinista David Palanca, el grupo The New Old será el encargado de clausurar este viernes en Logroño la vigesimoséptima edición de la Semana de Música Antigua, que organiza Cultural Rioja. La cita, a partir de las 20.00 horas en la sala de cámara de Riojafórum (con entrada a 12 euros), donde el quinteto presenta el programa 'El violón chico'.

Este título responde a un proyecto de recuperación que toma como punto de partida un instrumento que existió durante los siglos XVII y XVIII, y que cayó en el olvido con el paso del tiempo: el violoncello piccolo o tenor, más pequeño y de registro más agudo que el actual.

Ejemplar original de 1774

Precisamente uno de los miembros de esta formación, Amat Santacana, toca un violoncelo de este tipo original, construido por el luthier francés Nicolás Duclós en Madrid en 1774. El de este instrumento es un sonido poderoso y al mismo tiempo cálido que viene directamente del siglo XVIII (época en la que el violoncelo se denominaba violón).

A Santacana y a David Palanca, su director artístico y cémbalo, se suman en este vanguardista ensemble Blai Bosser (violoncello), Xisco Aguiló (contrabajo) y Jeremy Nastasi (guitarra barroca y tiorba). La esencia de su proyecto reside en la sinergia entre la música antigua y la perspectiva de lo nuevo.

En el repertorio que este viernes ofrecen en Logroño figuran sonatas de los compositores Alessandro Scarlatti, Francesco Alborea 'Francischello', Antonio Vandini, Luigi Boccherini, Domenico Scarlatti y Pasqualino de Marzis.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  3. 3 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  4. 4 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  5. 5

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  6. 6

    Ni una vida más en Alloz
  7. 7 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  8. 8

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  9. 9 Abierta la venta de entradas para la Cata del Barrio de la Estación 2026 de Haro
  10. 10

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja The New Old cierra la Semana de Música Antigua con 'El violón chico'

The New Old cierra la Semana de Música Antigua con &#039;El violón chico&#039;