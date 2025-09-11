The New Old cierra la Semana de Música Antigua con 'El violón chico' La ensemble liderada por el clavecinista David Palanca actúa a partir de las 20.00 horas en la sala de cámara de Riojafórum (Logroño)

Liderado por el talentoso clavecinista David Palanca, el grupo The New Old será el encargado de clausurar este viernes en Logroño la vigesimoséptima edición de la Semana de Música Antigua, que organiza Cultural Rioja. La cita, a partir de las 20.00 horas en la sala de cámara de Riojafórum (con entrada a 12 euros), donde el quinteto presenta el programa 'El violón chico'.

Este título responde a un proyecto de recuperación que toma como punto de partida un instrumento que existió durante los siglos XVII y XVIII, y que cayó en el olvido con el paso del tiempo: el violoncello piccolo o tenor, más pequeño y de registro más agudo que el actual.

Ejemplar original de 1774

Precisamente uno de los miembros de esta formación, Amat Santacana, toca un violoncelo de este tipo original, construido por el luthier francés Nicolás Duclós en Madrid en 1774. El de este instrumento es un sonido poderoso y al mismo tiempo cálido que viene directamente del siglo XVIII (época en la que el violoncelo se denominaba violón).

A Santacana y a David Palanca, su director artístico y cémbalo, se suman en este vanguardista ensemble Blai Bosser (violoncello), Xisco Aguiló (contrabajo) y Jeremy Nastasi (guitarra barroca y tiorba). La esencia de su proyecto reside en la sinergia entre la música antigua y la perspectiva de lo nuevo.

En el repertorio que este viernes ofrecen en Logroño figuran sonatas de los compositores Alessandro Scarlatti, Francesco Alborea 'Francischello', Antonio Vandini, Luigi Boccherini, Domenico Scarlatti y Pasqualino de Marzis.

