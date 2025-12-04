The Baboon Show y Deaf Devils, este viernes en la logroñesa sala Concept La apertura de puertas de la sala Concept está prevista a las 20.30 y a las 21.00

El grupo sueco liderado por Cecilia Boströn, The Baboon Show, regresa a La Rioja con su gira 'Be a Baboon'. Este viernes tocará en la sala Concept de Logroño en un concierto que promete derroche de energía sobre el escenario y actitud con temas punk rock para corear y bailar.

La apertura de puertas está prevista a las 20.30 y a las 21.00 actuará la banda invitada, Deaf Devils caracterizada por su mezcla de rock, metal, punk rock y rock and roll.

