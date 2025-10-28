El Bretón propone una semana de teatro con Mayorga, Mihura y una mirada sobre la anorexia Tres producciones de gran calidad invitan al público a reflexionar sobre la creación, el humor y la identidad

El Teatro Bretón de Logroño ofrece esta semana una programación de alto nivel artístico con tres montajes que combinan creación contemporánea, humor e introspección: 'La gran cacería', 'Mihura, el último comediógrafo' y 'Contra Ana'.

La primera cita será el viernes 31 de octubre, a las 20:00 horas, con La gran cacería', una obra en la que el dramaturgo y académico Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, interpreta su propio texto bajo la dirección de Luz Arcas, Premio Nacional de Danza 2024.

La pieza convierte una noche de insomnio y un viaje por el Mediterráneo en una metáfora sobre la memoria, la historia y el poder de las imágenes.

Tras la función, se celebrará un encuentro con el público que contará con la participación de Mayorga y del dramaturgo Adrián Perea, autor de Mihura, el último comediógrafo.

El sábado 1 de noviembre, también a las 20:00 horas, será el turno de 'Mihura, el último comediógrafo', una propuesta que rinde homenaje al teatro y a la figura de Miguel Mihura, maestro del humor y autor de Tres sombreros de copa.

Dirigida y escrita por Adrián Perea, la obra ofrece una mirada contemporánea al legado del comediógrafo, entrelazando vida y ficción en una celebración del teatro como forma de resistencia.

Ese mismo viernes, a las 13:20 horas, Perea mantendrá un encuentro con estudiantes de Bachillerato de Artes Escénicas del IES Batalla de Clavijo, donde abordará el proceso creativo y la escritura teatral.

La programación se completará el domingo 2 de noviembre, a las 19:30 horas, con 'Contra Ana', Premio Max al Espectáculo Revelación 2025. Esta pieza aborda la anorexia desde la experiencia personal de su autora, en un ejercicio de valentía escénica y reflexión social.