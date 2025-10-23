Talco celebra sus más de veinte años este sábado en la sala Concept La banda italiana, que está de gira por Europa, destaca por su particular estilo 'punkchanka' que mezcla el punk rock con ska, música latina y el folk

Sanda Sainz Jueves, 23 de octubre 2025, 20:08 Comenta Compartir

La banda italiana de punk y ska, Talco, tocará este sábado en la sala Concept de Logroño. El concierto forma parte de su gira europea '20th anniversary', en la que celebra sus más de veinte años de trayectoria. La apertura de puertas está prevista para las 21.30 horas y la actuación comenzará a las 22.00. La entrada anticipada cuesta 25,30 euros (gastos de gestión incluidos) en la plataforma Woutick.com y en taquilla se venderá por 27 euros.

Talco ha participado en numerosos festivales de Europa durante sus veinte años de trayectoria, ha realizado giras por Japón y América y se ha asentado con su particular estilo que la propia banda ha denominado 'punkchanka' y que combina sonidos punk-rock, con folk, música latina y ska y letras comprometidas y críticas.

A la voz, guitarra, batería y bajo se une la presencia de instrumentos de viento (saxofón y trompeta) que dan forma a este proyecto de música festiva nacido en 2002 en Marghera (Venecia). En 2004 publicó su primer álbum, 'Tutti Asolti' y desde entonces no han parado de crecer. Entre sus influencias citan a Mano Negra, The Clash y Banda Bassotti.

A lo largo de dos décadas Talco ha participado en numerosos festivales de Europa y ha realizado giras por América y Japón

La gira viene precedida por la publicación en 2024 del disco en directo '20th Aniversary Live Album' con temas grabados en diferentes ciudades europeas (Talco disponía de treinta y cinco repertorios para utilizar). Diez años antes ya editó otro directo, '10 Years Live In Iruña', grabado en Pamplona.

El sábado los seis integrantes de esta formación ofrecerán sobre el escenario de la Concept su contundente puesta en escena y repasarán los temas principales que les han convertido en un referente de la música festiva europea.