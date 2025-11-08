STARTinnova establece un récord de participación con 389 alumnos Los participantes se dividen en 106 equipos, lo que su supone la consolidación del éxito y el crecimiento sostenido del programa de emprendimiento juvenil

Uno de los grupos finalistas del año pasado, durante su exposición en la última jornada.

Redacción Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:04 Comenta Compartir

STARTinnova, el programa de emprendimiento que organiza Diario LA RIOJA con el patrocinio de Emprende Rioja, UNIR y Acción Social de Caja Rural de Navarra ya ha cerrado el plazo de inscripción de los grupos participantes. Y lo ha hecho con unas cifras más que satisfactorias.

Son 389 alumnos de bachiller y ciclos formativos de la comunidad, que estarán divididos en 106 equipos (de entre 3 y 5 alumnos) los que a partir de ahora comenzarán con el desarrollo del programa de emprendimiento. Los estudiantes, con su excelente respuesta a la convocatoria de STARTinnova, demuestran que el programa de emprendimiento se consolida como un referente educativo en La Rioja, fomentando la implicación, la creatividad y el espíritu de equipo entre alumnos y docentes.

El proyecto está presente en numerosas localidades de La Rioja, fortaleciendo su impacto territorial y educativo. En la edición de este año, participan centros de Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro y Santo Domingo de la Calzada, lo que garantiza una representación diversa y un intercambio de experiencias enriquecedor entre diferentes zonas de la comunidad.

Buena parte del éxito del programa, y así lo quiere reconocer y agradecer la organización, responde al impulso que dan los diferentes profesores que tutorizan a cada uno de los grupos.

STARTinnova no sólo fomenta el desarrollo de comportamientos emprendedores entre estudiantes de Bachillerato y/o Formación Profesional –grado medio y superior– en los centros educativos de La Rioja, sino que incentiva al alumnado en la mejora de la adopción de otras habilidades transversales como hablar en público, argumentar, valorar otras ideas y opiniones... que serán muy necesarias tanto en su vida de estudiante como en el momento de su entrada al mercado laboral.

Los participantes, por grupos, desarrollarán ahora una idea de negocio, valorándola y analizándola para concretar su modelo de proyecto, y definirán su plan de acción. A continuación realizarán una memoria que han de presentar al comité evaluador antes del día 30 de enero, en formato pdf, a través de la plataforma.

El comité dará a conocer el día 19, el nombre de los diez proyectos finalistas (cinco por cada una de las dos categorías) que prepararán su exposición y defensa final. Para ayudarles en ello, UNIR les proporcionará una masterclass con un experto que les de algunas pautas para una exposición más efectiva.

El día 6 de marzo, llegará la exposición ante el jurado de profesionales que será el que decida qué grupos son los mejores de esta edición, y ese mismo día recibirán el premio.