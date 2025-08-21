Sofía Cristo animará el inicio festivo en Aldeanueva el sábado La música del domingo la pondrá Kapitana Show con dos conciertos

Las fiestas de San Bartolomé en Aldeanueva de Ebro comienzan el sábado. Por la noche, después de los fuegos artificiales, habrá sesión de dj con la popular Sofía Cristo, en la Plaza de España, a las 00.30 horas. Seguirá un recorrido de la charanga Strapalucio y otra sesión con el Dj David GTR.

Kapitana Show se encargará de la parte musical del domingo con dos conciertos a las 20.30 y 00.00.

El lunes destaca Dj Sando a las 20.15 en el Pub Luna, el musical Esmeralda a las 20.30 en la Plaza de España y, en este mismo lugar, un concierto del grupo Rock The Night, a las 00.00 horas.

