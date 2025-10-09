Sierra Sonora Otoño ofrece un cóctel musical aderezado con otras actividades Los sonidos rap y urbanos abren el festival de Viniegra de Abajo hoy y Muchachito Bombo Infierno encabeza el cartel del sábado

Sanda Sainz Viniegra de Abajo Jueves, 9 de octubre 2025, 16:52 | Actualizado 17:59h. Comenta Compartir

Este viernes comienza el programa cultural de Sierra Sonora en su edición de otoño, en Viniegra de Abajo con 'La Sierra Sessions', con apertura de puertas a las 20.30 horas en el recinto principal. Flaquito Apache se encargará de animar el evento a las 21.00 horas y seguirá Estrés a las 21.40. Dará paso a Flavia Beaka, a las 22.20, Raplouder a las 23.00 y Tangerine Sistas a las 00.00.

El equipo de La Lonja Sessions es el responsable de esta cita inaugural que cuenta con intérpretes de rap y urbanos riojanos y nacionales.

El sábado la música se complementará con otras actividades como un 'freetour' para conocer el lugar, a las 11.00 horas con salida de la Plaza Elías Romero. En ese mismo momento está previsto un taller de construcción de refugios de murciélagos, en el salón social.

La Casa Montero será el siguiente punto de acción con apertura de puertas a las 12.30, actuación de Laaza a las 13.00 y comida popular a las 15.00. En la zona de bares la música sonará con una sesión de Tangerine Sistas y Dj Jimmy Twice a partir de las 16.00.

La fiesta se trasladará al recinto principal que abrirá su acceso a las 17.30. Media hora después llegará el primer artista, Zuaraz. Muchachito Bombo Infierno protagonizará el concierto de las 19.30 y a las 21.00 será el turno de Naked Family.

Morgana Souljah, a las 22.30, y Mr. Pendejo, desde las 00.00, se ocuparán de ambientar la noche del segundo día del Sierra Sonora otoñal.

Para finalizar la programación, el domingo, a las 13.00 horas, la Fuente de los Cuatro Caños acogerá la performance de danza 'Voces de mí', con Gabriela Bajo.

Sierra Sonora ofrecer experiencias únicas, en formato reducido, ha agotado las entradas para el sábado y todavía se pueden adquirir para el viernes por 15 euros y para asistir a la caldereta del sábado en la Casa Montero, por 10 euros. En este caso los beneficios se destinarán a acciones sociales del pueblo.

Además, la Asociación Sierra Sonora ha habilitado una zona de cámping y autocaravanas gratuita que no requiere reserva previa y el sábado, aparte de los restaurantes y la comida popular, habrá una foodtruck.