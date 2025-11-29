Sergei Nakariakov toca el fliscorno para Mozart

El 'Paganini de la trompeta' toca hoy en Logroño. El instrumentista ruso-israelí Sergei Nakariakov, uno de los virtuosos más solicitados internacionalmente por su extraordinaria ... técnica y musicalidad, actúa con la Orquesta de Cámara Philharmonia Frankfurt en Riojafórum (a las 20.00 horas) bajo la batuta de Juri Gilbo.

El programa de la velada «combina la delicadeza y el brillo de la música para cuerdas con la destreza del solista»: «Desde la elegante Suite Holberg, de Edvard Grieg, con sus aires neoclásicos que pondrán a prueba la precisión y el sonido homogéneo de la orquesta, hasta la Serenata para cuerdas de Chaikovsky, una obra sublime y llena de calidez melódica que es todo un festín para los amantes de las cuerdas».

Como plato fuerte, Nakariakov interpretará una versión para fliscorno del Concierto para trompa n.4 de Mozart, «aportando un timbre cálido y aterciopelado a los virtuosos pasajes de este clásico». Y, por último, terminará de deslumbrar al público con 'El Carnaval de Venecia', de J. B. Arban, «célebre fantasía de variaciones que requiere enorme virtuosismo y que él ejecuta como pocos en el mundo».

Sergei Nakariakov se ha consolidado como uno de los trompetistas más prestigiosos en la escena concertística internacional, también con un considerable número de grabaciones magistrales. Dotado de una rara combinación de virtuosismo, un sonido suave y aterciopelado y una profunda sensibilidad, ha sido renombrado como el Paganini y el Caruso de la trompeta.

Su repertorio no solo cubre toda la gama de la literatura original para trompeta, sino que también se expande hacia territorios más amplios, abarcando muchas transcripciones y encargos de los mejores directores. La Orquesta de Cámara Philharmonia Frankfurt, por su parte, es una de las formaciones de cámara más dinámicas de Alemania, y llega a Logroño con Juri Gilbo, su director titular.

Su concierto en Riojafórum, «donde el público podrá disfrutar de la frescura, el refinamiento y la brillantez de la mejor música de cámara europea», está precedido por una charla (a las 19.00 horas) de Jorge Nicolás, director de Rioja Filarmonía.