Selena Gómez, la actriz ubicua

Que no les confunda el navegador. Todos los caminos no conducen a Roma, sino a Selena Gómez. Las últimas polémicas surgidas en Estados Unidos nos llevan hasta la megaestrella. Ella llora desconsolada por las deportaciones de inmigrantes ilegales y la administración contraataca con vídeos en ... los que familiares de víctimas de agresiones cometidas por estos individuos arremeten contra la actriz. A Karla García Gascón, su compañera en la película 'Emilia Pérez', se le atribuyen comentarios racistas y denigratorios, y, por supuesto, un presunto tuit, que la española niega haber escritor, la alude. «Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa». Sí es cierta, es una descripción muy reduccionista. Porque Selena es ubicua, multidisciplinar y multimillonaria, e imprescindible hoy en la cultura del espectáculo.

No hay una fórmula que explique con precisión las razones de su éxito masivo. Tal vez su diferencia en el país del 'melting pot'. Porque la joven posee orígenes mexicanos y salvadoreños, y es todo lo posible y vendible en el ámbito pop. Por supuesto, ejerce como actriz y cantante, pero también es compositora, productora y empresaria de ropa y cosméticos, nichos necesarios para la expansión comercial de cualquier 'celebrity'.

La intérprete, de 32 años, nació en el seno de una familia desestructurada y con escasos recursos, radicada en la población texana de Grand Prairie. Fue hija de una adolescente con vocación teatral que la llamó así en honor a la cantante asesinada y sus progenitores se separaron cuando contaba cinco años. Sí, es todo un cliché, pero se trata sólo del principio de una historia que, algún día, se convertirá en ficción. Como otras muchas niñas en las que se atisba talento dramático, fue pronto carne de casting y logró acceder a las series televisivas.

Su infancia estuvo condicionada por múltiples rodajes en series como 'Barney y sus amigos' y películas de serie B, caso de 'Spy Kids 3D: Game Over', protagonizada por un Antonio Banderas en horas bajas. El éxito comenzó a sonreírle en 2006 al llegar a Disney Channel y sus producciones infantiles. Selena triunfó con 'Wizards of Waverly Place', entre otros muchos títulos.

En Norteamérica ser chica Disney puede asemejarse a convertirse en chica Almodóvar en España, pero con resultados más salvajes. Parece existir un cierto código o rito de madurez que exige cambiar abruptamente la imagen candorosa por otra desbarrada, algo así como el 'síndrome de Hanna Montana'. La actriz no fue inmune a la maldición y manifestó comportamientos extraños, aunque no se la asocia con los abusos de alcohol y sustancias de colegas como Miley Cyrus, Demi Lovato o Vanessa Hudgens. Según confesó, sufrió cierta adicción a las redes sociales, quizás generada por la responsabilidad de ser la persona más seguida en Instagram, con más de 422 millones de seguidores. Luego admitió que también sufría un trastorno bipolar.

Sufrió cierta adicción a las redes sociales, quizás por ser la persona más vista en Instagram, con más de 422 millones de seguidores

El salto a la fama que desborda fronteras tuvo lugar en 2008 cuando sus trayectorias como intérprete y cantante se conjugaron para proyectarla mucho más allá de lo esperado. Al enorme éxito de 'Wizards of Waverly Place. The Movie' entre los más pequeños se sumó el discográfico de la banda Selena Gómez&The Scene entre el público 'teenager'. Además, la repercusión mediática se disparó con el anuncio de su romance con Justin Bieber, una historia plagada de crisis que acabó en ruptura. A partir de ahí, su heterogénea carrera se aceleró superando a la del resto de miembros de su generación. Sólo faltaba un elemento disruptivo. Cuatro años más tarde, su inclusión en la película 'Spring Breakers', del inclasificable director Harmony Korine, le proporcionó el aval 'indie' que precisa una carrera cinematográfica contemporánea. En ella interpreta a una niña bien que se introduce en la delincuencia, todo un guiño a esa rebeldía que se presume a las 'Disney girls'. Poco después, en la mejor tradición de las 'stars' infantiles, retiró la condición de manager a su madre y padrastro y lo cedió a una empresa profesional.

El exceso también se antoja una seña de identidad de los grandes. Como si se tratara de una condición sine que non, el triunfo demanda un componente dramático. Tal vez la admiración requiera ser compensada por la empatía generada por el sufrimiento. Mientras amasaba una de las mayores fortunas del 'show business', estimada en más de 1.400 millones de dólares, su tragedia personal se asociaba a la frágil salud física y mental. Reconoció sufrir trastornos mentales y lupus, enfermedad que afecta al sistema inmunitario que le ha provocado varias retiradas temporales de la escena. En 2022 se estrenó 'Selena Gómez: My mind and me' en el que retrata, con cierta crudeza, los reveses de ánimo y depresiones en la cima del mundo.

Los mimbres que trenzan la ascensión de la estrella latina varían según la necesidad del momento. Su crédito como intérprete se ha consolidado con la participación en la exitosa serie 'Sólo asesinatos en edificio' junto a Steve Martin, Martin Short y Meryl Streep, pero precisaba de un respaldo hollywoodiense y la buena fortuna, otra vez, la ha favorecido. Ella es una de las protagonistas de 'Emilia Pérez', la película revelación de la temporada, aunque no ha sido nominada al Oscar, lo que habría consolidado su última aspiración, la de ser una actriz en la treintena que busca roles complejos y adultos. Tal vez su terrible dicción en castellano la ha perjudicado. Pero es cuestión de tiempo que llegue a su último Olimpo, sólo accesible para las megaestrellas globales, en este caso con marchamo latino y reivindicativo.