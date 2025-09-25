LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Seguridad Social y Santi Rodríguez, en las fiestas de Arnedo

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:57

El programa de las fiestas de San Cosme y San Damián de Arnedo, incluye tres citas en el teatro Cervantes, a las 21.30 horas. El sábado se representará 'Remátame otra vez' con entradas por 17 euros. El domingo 'War Baby' con entradas a 15 euros, el mismo precio que cuesta el monólogo '¿Nos damos un viaje?' de Santi Rodríguez, el martes 30.

En lo musical, el viernes a las 00.30 habrá sesión de djs en la Plaza de España y el sábado a las 00.45 actuará Lo Mejor del Último (tributo a El Último de la Fila y Manolo García). El lunes, a las 22.30 tocará Seguridad Social en la Avenida de la Cruz Roja.

