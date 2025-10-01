El 'secreto' envuelve la próxima cita de Cuéntalo El Festival de Narrativas que organiza el Ayuntamiento de Logroño ha presentado el tema central de su novena edición, que se celebra del 7 al 15 de noviembre y cuya imagen la firma el ilustrador donostiarra Mikel Casal

Un amigable y algo misterioso inspector, una suerte de alter ego del popular Jacques Clouseau de 'La pantera rosa', se abre paso en la novena edición del Festival de Narrativas Cuéntalo. Lo hace con la típica gabardina y sombrero del oficio, con linterna y lupa en mano, y con un libro bajo el brazo. Él es quien pone la imagen a este festival literario que organiza el Ayuntamiento de Logroño, y cuya próxima cita se prolongará entre los días 7 y 5 de noviembre.

Este inspector de Cuéntalo es obra del ilustrador donostiarra Mikel Casal y la imagen de un certamen que este año tiene como eje temático 'el secreto' en sus más diversas variantes: en la relaciones personales, familiares o amorosas; vinculado a lo prohibido, al misterio, la confesión o lo no dicho. «Convivimos con él y, desde luego, el secreto ha sido históricamente fuente de inspiración y motor de muchísimos relatos literarios», ha señalado este miércoles el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, durante la presentación festival, acto en el que le acompañaban la concejal de Cultura, Rosa Fernández, y la directora de Actividades Culturales del Ayuntamiento, Yolanda Marín.

Ilustración de Mikel Casal

La programación del festival, de momento un secreto, se desvelará en las próxima semanas. De momento conocemos las fechas y al 'inspector' de Mikel Casal, un encargo que recibió como «un regalo». Así lo ha asegurado a través de un vídeo grabado para la ocasión desde San Sebastián, su ciudad. Casal, también autor del cartel de la última Feria del Libro de Madrid, es un ilustrador de larga trayectoria y reconocimiento internacional. En 2016 fue distinguido con el Premio Euskadi de Ilustración por el libro 'Así es la dictadura', traducido a más de doce idiomas, y sus personales y eclécticas creaciones han visto la luz en cabeceras como The Guardian, Vanity Fair o El País.

El festival Cuéntalo le dedicará una exposición retrospectiva de su trayectoria profesional, con espacio también para sus trabajos más íntimos y personales, piezas únicas que crea en materiales como la madera y donde refleja su iconografía más cercana.

Si en las últimas ediciones de Cuéntalo han mandado el dinero, el tiempo y la ciudad, pronto será el misterio el que guíe la novena edición del festival, reconocido por el Ministerio de Cultura con una «muy alta puntuación» -en palabras de Miguel Sáinz- en su convocatoria para la Promoción de la Lectura y las Letras Españolas.