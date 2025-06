Canciones para bailar, cantar y echar la vista atrás

La tarde del viernes, en la primera jornada del Gran Reserva de Calahorra, en el aparcamiento de la catedral, resultó abrumadora por el excesivo ... calor. Mientras que un grupo de valientes veían a Marcú frente al escenario, la gran mayoría de los que ya estaban en el recinto permanecían en el lado oscuro de la línea que marcaba el intenso sol. El quinteto calagurritano tuvo que salvar el primer tema (no se escuchaba la voz al inicio) y defendió con solvencia su propuesta indie rock incluyendo su nuevo single, 'Crush', y 'Chorra, tú eres Calahorra' y las canciones de su primer ep, 'Vértices'.

Siguió Chenoa, a las 19.00 horas (desde el inicio con Marcú hubo treinta minutos de retaso según lo previsto). La cantante agradeció la presencia del público, al que se dirigió en varias ocasiones aludiendo al calor que hacía o a los abanicos que se movían sin parar. Durante una hora interpretó quince canciones, algunas muy coreadas como 'Atrévete', 'Todo irá bien', 'It's Raining Men', 'Rutinas' o 'Cuanto tú vas' con la que se despidió demostrando las tablas y energía que tiene.

Stephen Wilson Jr. no terminó de enganchar a la gente a pesar de tener una excelente banda y temas. Los sonidos de country rock y las letras en inglés caracterizan su música con un directo muy bien ejecutado e instrumentos que dan un toque especial como la armónica, un contrabajo electrico o un pedal steel, además de los habituales.

Los Secretos pusieron la nota melancólica cuando la noche daba un respiro, con un ambiente más tranquilo y temas inmortales como 'Pero a tu lado', 'Por la calle del olvido', 'Agarrate a mí María', 'Por el bulevar de los sueños rotos', 'Quiero beber hasta perder el control' o 'Déjame'.

La moderación dio paso al desenfreno de la mexicana Paulina Rubio, el principal atractivo del viernes en el Gran Reserva. Comenzó con cierto desajuste en la voz y una tela delante de la artista y sus músicos que no se quitaba (tuvieron que bajar la estructura de la que colgaba para retirarla). Sobre el escenario calagurritano cantó éxitos como 'Ni una sola palabra', 'Te quise tanto', 'Mio', la ranchera 'El último adiós', 'Nada fue un error' o 'Y yo sigo aquí'.

Los conciertos finalizaron con Alejo Stivel, que inició su actuación con 'Rock and roll en la plaza del pueblo', uno de los temas más conocidos de la banda Tequila de la que fue vocalista y finalizó con 'Salta' a las 03.15 horas, con la gente saltando y coreando. No faltaron canciones como 'Dime que me quieres' o 'Yo era un animal' de la que llevaba una camiseta y animó al público a ver el vídeo de la versión que hizo con Joaquín Sabina.