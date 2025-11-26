Sagasta, del Parlamento a la Universidad
La Rioja
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:42
El Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo', que organizan el Instituto de Estudios Riojanos (IER) y la Fundación Sagasta, comenzó este miércoles en el Parlamento ... de La Rioja con una primera sesión sobre 'Estado y cultura política' en la segunda mitad del siglo XIX que fue inaugurada por el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor.
El congreso, con la participación de una treintena de expertos en la figura y la época del político riojano, se traslada este jueves al Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja (UR), donde (a partir de las 09.30 horas) continuarán las ponencias hasta mañana.
