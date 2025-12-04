LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rubén Pozo y su banda. PROMOCIONAL

Rubén Pozo presenta este viernes '50Town' en el Stereo de Logroño

El cantante (ex-Pereza) actúa con Los Chicos de la Curva a las 23.00 horas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:52

Comenta

Rubén Pozo (ex-Pereza) actúa este viernes, a las 23.00 horas, en el Stereo Rock & Roll Bar de Logroño con Los Chicos de la Curva en su gira de presentación del disco '50Town'. El sábado, a las 23.00, el Stereo tendrá a Jane Ale, grupo de pop rock de Lleida liderado por Mónica Agustí.

Para finalizar la semana el domingo, a las 21.00 se celebrará el cuarto festival Orbitan 3 con las bandas Ohmnicidas de Logroño, Royal POdencos de Santander y Swamp de Bilbao.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  4. 4 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  5. 5

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  6. 6 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que subía en zapatillas
  7. 7

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  8. 8

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  9. 9 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  10. 10 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rubén Pozo presenta este viernes '50Town' en el Stereo de Logroño

Rubén Pozo presenta este viernes &#039;50Town&#039; en el Stereo de Logroño