Rubén Pozo presenta este viernes '50Town' en el Stereo de Logroño El cantante (ex-Pereza) actúa con Los Chicos de la Curva a las 23.00 horas

Sanda Sainz Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:52 Comenta Compartir

Rubén Pozo (ex-Pereza) actúa este viernes, a las 23.00 horas, en el Stereo Rock & Roll Bar de Logroño con Los Chicos de la Curva en su gira de presentación del disco '50Town'. El sábado, a las 23.00, el Stereo tendrá a Jane Ale, grupo de pop rock de Lleida liderado por Mónica Agustí.

Para finalizar la semana el domingo, a las 21.00 se celebrará el cuarto festival Orbitan 3 con las bandas Ohmnicidas de Logroño, Royal POdencos de Santander y Swamp de Bilbao.

Temas

Logroño

Stereo