LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Sapo Producciones se suma al proyecto con 'Te regalo el sol'. LR

La Rioja se suma la ruta jacobea de las artes escénicas

Ocho compañías del norte peninsular ofrecerán diez funciones en distintas localidades riojanas, entre el 13 de septiembre y el 26 de octubre, en el marco de la iniciativa Camino Escena Norte

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:45

La Rioja acaba de incorporarse a Camino Escena Norte, un proyecto de intercambio de artes escénicas compartido por seis comunidades autónomas del norte del país, ... más concretamente de la ruta histórica del Camino de Santiago. En este amplio territorio cultural que abarca Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, hasta 18 espectáculos seleccionados por agentes del sector girarán por el denominado 'Itinerario Constelaciones' (con más de 60 escenarios) hasta finales de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  2. 2

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  3. 3

    La SDL encandila en su estreno
  4. 4 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  5. 5

    Innovación amparada en tradición
  6. 6

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»
  7. 7

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza
  8. 8

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  9. 9 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10

    Vuelta a clase, ¿con o sin móviles?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja se suma la ruta jacobea de las artes escénicas

La Rioja se suma la ruta jacobea de las artes escénicas