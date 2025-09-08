La Rioja se suma la ruta jacobea de las artes escénicas

La Rioja acaba de incorporarse a Camino Escena Norte, un proyecto de intercambio de artes escénicas compartido por seis comunidades autónomas del norte del país, ... más concretamente de la ruta histórica del Camino de Santiago. En este amplio territorio cultural que abarca Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, hasta 18 espectáculos seleccionados por agentes del sector girarán por el denominado 'Itinerario Constelaciones' (con más de 60 escenarios) hasta finales de octubre.

La participación riojana corre a cargo de las compañías El perro azul con la obra 'Globe Story', Sapo Producciones con 'Te regalo el sol' y Chamán Producciones con 'Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy sino pasto también'. Estas tres producciones locales se verán fuera nuestra comunidad, mientras que a La Rioja llegarán ocho compañías del norte peninsular con una decena de funciones (de calle, infantil, teatro gestual, danza...) para los públicos más diversos. También se incluyen pases escolares y encuentros con los artistas tras las representaciones.

Estas propuestas en territorio riojano se han programado entre los días 13 de septiembre y 25 de octubre en Logroño, Santo Domingo, Enciso, Arnedo, Badarán, Autol y Navarrete, con horarios y precios diversos (consultar en la web www.escenanorte.com).

El programa 13 de septiembre/Logroño 't'A' de Escena Miriñaque en la sala Gonzalo de Berceo (17.30) y 'Zozobra' de La Roca en la Plaza del Mercado (19.00)

27 de septiembre/Santo Domingo 'Nanay de la China' de Pérez & Fernández, en Teatro Avenida (18.30)

1 de octubre/Logroño 'Progreso' de Olatz Gorrotxategi. Sala Gonzalo de Berceo (12.00)

4 de octubre/Enciso 'Soñando a Lorca' de Ábrego Teatro. Casa de cultura (13.00)

10 de octubre/Arnedo 'Hamlet' de Guayominí. Cervantes (12.30)

11 de octubre/Badarán 'Pausa' de niMÚ. Plaza Conde de Badarán (12.00)

17 de octubre/Autol 'Nanay de la China'. Teatro municipal (19.30)

23 de octubre/Logroño 'El jardín de las posibilidades' de El Tejo. Sala Gonzalo de Berceo (19.30)

25 de octubre/Navarrete 'Pausa' de niMÚ'. Plaza Donantes de Sangre (19.00)

Camino Escena Norte es una iniciativa promovida por distintas asociaciones de profesionales de la escena del país, en el caso riojano por Aescena. Su presidenta, Sonia Oliveira, ha presentado este lunes la programación junto al consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, y el director general, Roberto Iturriaga, al tiempo que insistía en «la importancia de tener voz fuera de nuestras fronteras».

Apertura con doble cita

En La Rioja, el programa se estrena el próximo sábado, día 13, en Logroño con una doble cita: por la mañana, la compañía asturiana La Roca presenta su teatro de calle 'Zozobra' en la Plaza del Mercado y, por la tarde, la sala Gonzalo de Berceo acoge, dentro del Festival Mute, la obra 'tÁ' de la cántabra Escena Miriñaque.

Los gallegos Pérez & Fernández viajarán con 'Nanay de la China' a Santo Domingo (27 de septiembre) y Autol (17 de octubre), mientras que los vascos niMÚ harán 'Pausa' en Badarán (11 octubre) y Navarrete (25 octubre). La creadora vasca Olatz Gorrotxategi presenta 'Progreso' para alumnos de Bachillerato de Logroño y, también en la capital, El Tejo (Cantabria) representa 'El jardín de las posibilidades'. Por último, los cántabros Ábrego Teatro estarán en Enciso con 'Soñando a Lorca' y el Cervantes de Arnedo servirá de escenario a 'Hamlet' de los asturianos Guayominí.