En 1962 el escritor Miguel Delibes publicaba 'Las ratas' como denuncia a las miserias del mundo rural en la posguerra. Y ahora, seis décadas después ... de que sacase a luz esta obra maestra, el actor y productor arnedano Javier Martínez-Losa la trae de nuevo a la actualidad con una adaptación teatral que busca homenajear tanto al novelista español como al mundo rural. La función, que lleva el mismo título que el libro, se podrá ver mañana domingo en el Teatro Ideal de Calahorra (a las 19.00 horas).

LA FUNCIÓN 'Las ratas', adaptación de la novela de Miguel Delibes

Dramaturgia, dirección e interpretación Javier Martínez-Losa

Compañía La Rural

Teatro Ideal de Calahorra domingo 30 a las 19.00 horas

– Esta adaptación de 'Las ratas' puede decirse que es el primer gran trabajo de dramaturgia que presenta con su productora La Rural. ¿Por qué esta obra?

– Llevábamos tiempo buscando una dramaturgia y queríamos hacer algo relacionado con la literatura. Soy un enamorado de la literatura y en concreto, de toda la narrativa de Miguel Delibes, con la que me identifico muchísimo. Sobre todo, porque está relacionada con el mundo rural y con la reivindicación de los valores y costumbres de nuestros antepasados. Entonces me cayó a las manos 'Las ratas', que era una novela que había leído ya en el colegio, y no se había llevado al teatro. La volví a leer y sentí una necesidad imperiosa de traspasarla a las tablas.

– Lo hace, además, a través de su protagonista, el 'Nini', que sabe de la naturaleza y su entorno más que nadie.

– El 'Nini' es un niño pequeño que vive en unas cuevas y que sabe muchísimo del campo, de los animales, de la naturaleza, el clima... Y eso es algo que yo he mamado de mis abuelos. Sobre todo de mi abuelo Carmelo, que era agricultor y con el que he aprendido todo sobre la huerta, los animales...

– La denuncia social de Delibes en la obra ante el olvido del mundo rural sigue hoy latente.

– Totalmente, y yo lo puedo decir porque vivo en Arnedillo. La gente se va y busca otras oportunidades, que, por otro lado, es normal. Pero se van cerrando bares, tenemos al médico unas horas... Así que está totalmente vigente esa crítica que hace Delibes de la muerte del mundo rural. Pero la muerte del mundo rural lo único que va a conllevar es la pérdida de una riqueza tremenda en valores, costumbres, cultura...

– Y la obra recoge todo ese acervo cultural que se pierde, como el lingüístico.

– Delibes es un excelso escritor que nos traslada no sólo a las costumbres de aquella época sino también a las maneras de hablar de aquella época. Nos recuerda palabras como carrizo, correhuela.... Palabras que escuchábamos a nuestros abuelos y abuelas, y que se han ido perdiendo junto con la cultura. Por eso esta obra es un triple homenaje. Es un homenaje a Delibes, al mundo rural que se va perdiendo y a nuestros antepasados, que nos han enseñado tanto y que han luchado en oficios durísimos como el campo.