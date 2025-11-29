LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Martínez-Losa, con la novela 'Las ratas'. I. Á.

Javier Martínez-Losa

Actor y productor
«'Las ratas' es un homenaje a Delibes, al mundo rural y a nuestros antepasados»

El actor arnedano Javier Martínez-Losa presenta mañana en el Ideal de Calahorra la primera adaptación teatral de la novela de Delibes

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

En 1962 el escritor Miguel Delibes publicaba 'Las ratas' como denuncia a las miserias del mundo rural en la posguerra. Y ahora, seis décadas después ... de que sacase a luz esta obra maestra, el actor y productor arnedano Javier Martínez-Losa la trae de nuevo a la actualidad con una adaptación teatral que busca homenajear tanto al novelista español como al mundo rural. La función, que lleva el mismo título que el libro, se podrá ver mañana domingo en el Teatro Ideal de Calahorra (a las 19.00 horas).

