El público expulsa a María de 'OT' y su novio la lía en plató La joven recibió la visita de su chico, que protagonizó el momento más singular de la noche, y acabó eliminada, mientras Marta y Sabela quedaban nominadas

Según cuenta Joseba Fiestras en El Correo, el himno compuesto por los concursantes de esta edición de 'OT' y Manu Guix, 'Somos', iba a ser el gran inicio de la gala de esta semana, pero no contaban con que la espontaneidad de uno de los invitados iba a superar con creces ese comienzo. Las nominadas, María y Marta, escogieron para defender su valía 'Because the night', de Patti Smith, y 'Like a prayer', de Madonna, respectivamente. Y la primera se llevó la gran sorpresa de que su novio, Pablo, había acudido al programa para animarla. El chaval, muy nervioso, hizo gala de una naturalidad suprema y protagonizó el momentazo de la noche. «¿Qué es lo que más has echado de menos?», preguntó Roberto Leal ingenuo. «Su culo», respondió el muchacho comiéndose a besos a la cantante. Las risas estallaron y la cosa no había hecho más que empezar.

«Te iba a preguntar qué era lo primero que ibáis a hacer si ella salía esta noche, pero…», dejó en el aire el presentador viendo la situación. Pero Pablo y su franqueza no quisieron evitar la cuestión: «¡Follar, follar y follar!», exclamó dejando sin habla a Leal y compañía. «Estás mantecona, cada día estás más buena por la tele», continuó piropeando el chico cual Paco Martínez Soria y al ver que sus minutos de gloria finalizaban, quiso abrazarse con el resto de concursantes, saltó desde el escenario y se despidió gritando «tia buena» a su novia. Un espectáculo imprevisto que desató carcajadas y asombro generalizado. Para colmo, el público expulsó a María. Y claro, Leal no se contuvo: «Lo bueno es que Pablo te está esperando con unas ganas…», soltó el conductor del espacio con la simpatía que le caracteriza.

En cuanto a lo musical… «Ha sido una gala maravillosa y emotiva, yo creo que una de las mejores de esta edición», alabó Ana Torroja antes de comenzar a evaluar a los siete aspirantes que quedan en el formato. Julia, que interpretó 'A que no me dejas', de Alejandro Sanz, triunfó por todo lo alto. «Lo mágico es que nos has hecho olvidar completamente de quién era la canción haciéndola cien por cien tuya», elogió Manuel Martos antes de invitarla a cruzar la pasarela. Le acompañaron en el viaje Natalia, que bordó 'The scientist', de Coldplay, y Famous, brillante con 'Uptown Funk', de Bruno Mars.

A Alba le tocó defender 'Lost on you', de LP. «Eres una artista imperfecta y en esa imperfección es donde yo encuentro la perfección», comentó el jurado, pero a estas alturas del concurso no valen defectos (aunque sean perfectos) y la nominaron. Al final fueron los profesores los que le quitaron la pena. Miki tampoco cuajó con 'Promesas que no valen nada', de Los Piratas, y en esta ocasión fueron sus compañeros los que lo rescataron. Al final, Sabela, que había cantado 'Te necesito', de Amaral, y Marta se convirtieron en las últimas nominadas de esta edición. La semana que viene conoceremos a los dos primeros finalistas.