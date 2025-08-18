'Veo Oscuro': un cortometraje con participación riojana que se proyectará en Santurde el 23 de agosto El cineasta «madriojano» Domingo Pisón llevará el próximo sábado su cine rural a esta localidad, donde también se exhibirá otro de sus cortometrajes más significativos: 'El despertar de una mariposa'

La Rioja Lunes, 18 de agosto 2025, 13:29 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

El director, guionista y productor de cine Domingo Pisón (Madrid, 1991), sordo de nacimiento y 'madriojano' como se acuña a sí mismo, celebrará el 23 de agosto un pase especial en Santurde de Rioja. En esta localidad proyectará el próximo sábado (a las 22.00 horas, en la plaza del Fundador) los cortometrajes 'El despertar de una mariposa (2014) y 'Veo Oscuro' (2025), que en el caso de este último cuenta con un fuerte respaldo popular riojano.

La obra, que representa la vida emocional de dos mujeres -una sordociega y otra sorda- ha sido posible gracias a una campaña de crowdfunding, de la que la mayor parte de la recaudación proviene de La Rioja. Un hecho que, según la productora Imago Bubo Rural, «demuestra el fuerte vínculo de Pisón y el respaldo que recibe de esta comunidad, así como de los propios vecinos de su pueblo, Santurde de Rioja, y de los patrocinadores e instituciones del mismo como el bar y el restaurante Como en casa de la localidad o el Ayuntamiento, entre otros».

Gracias a este trabajo, María García‑Lomas se convirtió en la primera actriz sordociega protagonista en el cine de ficción y Marta de la Jara, de Extremadura, también forma parte del reparto con experiencia sorda real. Para su accesibilidad audiovisual se ha utilizado tanto el español hablado como la Lengua de Signos Española (LSE) y cuenta con subtítulos para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas, para asegurar la accesibilidad para todos los públicos.

Con esta noche de cine rural, organizada por la Asociación Juvenil El Cueto y el Consistorio de Santurde de Rioja, el director no solo agradecerá el apoyo riojano recibido para su último proyecto, sino que también reafirmará su trayectoria comprometida con sus raíces y con la difusión del cine en el medio rural, una de sus principales motivaciones como creador independiente.

Su iniciativa busca acercar el cine inclusivo y la accesibilidad audiovisual al entorno rural, para fomentar el acceso a la cultura en zonas donde la oferta cinematográfica suele ser limitada. Entre la programación se incluye, a las 21.00 horas, una degustación a cargo de la asociación antes de la proyección, que está prevista para las 22.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Andadura cinematográfica

Pisón comenzaró su andadura cinematográfica como el primer cineasta sordo graduado en Comunicación Audiovisual en la especialidad de Cine y Televisión por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, se le considera el primer técnico sordo que ha trabajado en producción y dirección de películas y series de ficción para Netflix y posteriormente para Warner Bros, RTVE y Movistar, sin olvidar también su paso por televisiones en La Sexta, TVE y Atresmedia como guionista-redactor y coordinador de accesibilidad audiovisual.

'El despertar de una mariposa', galardonado con los premios a 'Mejor Cortometraje' y 'Mejor dirección novel', se encuentra publicado en YouTube y es ya considerado de culto dentro del cine corto español, por lo que será el preludio perfecto para presentar su última obra Veo Oscuro (2025), un filme que confirma la madurez artística del director.