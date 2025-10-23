Propuestas variadas en las salas Fundición y Stereo de Logroño

Sanda Sainz Jueves, 23 de octubre 2025, 16:40 Comenta Compartir

La sala Fundición de Logroño ofrece este viernes a las 21.30 horas tributos a Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice In Chains con entrada por 17 euros anticipada y 20 en taquilla. El sábado Mr. Kilombo actuará a las 22.30 (18/21 €); el domingo Victor & Ruvén (baile y fagot, flamenco) a las 13.00 (10/13 €) y Pancho Varona a las 20.00 (19/24 €).

Además, este viernes el rap sonará en el Stereo de Logroño a las 22.00 horas con Low Cost Trip, BKO 12 y P. Blasco, Vedia & C.O. Clocker (5 €). Mañana tocarán Corazones Eléctricos y Los Tubos, a las 22.00, (12/16 €, gratis para los menores de 25 años).