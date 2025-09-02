La programación de La Gota de Leche para este mes: podcast cultural, talleres, café filosófico y conciertos Entre las actividades que se desarrollarán este septiembre también se encuentran las exposiciones y la entrega de premios del Concurso de Fotografía

La Rioja Martes, 2 de septiembre 2025, 12:07

Una programación de lo más variada. La Gota de Leche ha presentado las actividades que se llevarán a cabo este mes de septiembre, entre las que se encuentran juegos, talleres, música, café filosófico, exposiciones y un nuevo podcast cultural. Las propuestas están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años.

«La Gota de Leche es un auténtico foco de de creatividad y actividades para la juventud de Logroño y la programación de este mes es un buen ejemplo de ello», ha apuntado Laura Lázaro, concejala de Juventud, durante la presentación. Además, ha recordado que este espacio oferta servicios durante todo el año, como asesorías para la elaboración de currículums, creación de música y vídeos, zonas para ensayar, charlas, intercambios de idiomas o aulas de estudio.

1 Propuestas formativas

Para este mes se han programado distintos talleres. El primero, sobre juegos de mesa modernos, tendrá lugar el 13 de septiembre a las 11.00 horas. La edad mínima para participar será de 8 años y los menores de 16 deberán estar acompañados de un adulto. En la actividad habrá juegos de mesa modernos, enigmas y deducción. Las inscripciones ya están abiertas en lojoven.es. Es gratuito.

El 17 y 18 de septiembre habrá un taller de vídeo creativo con cámara: de la captura a la edición, en horario de 19.00 a 20.30 horas. Es un curso que tiene una cuota de 4 euros y 9 plazas. El objetivo es que los participantes aprendan a dominar el lenguaje audiovisual, a grabar con calidad cinematográfica y a editar de forma profesional. Todo el que lo desee se podrán apuntar en lagota.es.

Los días 29 y 30 de septiembre se ha programado un Taller de ajuste y mantenimiento de guitarra eléctrica, que también tendrá lugar de 19:00 a 20:30 horas, tiene una cuota de 4 euros y cuenta con 8 plazas. Se trata de un taller en el que se aprenderán los procedimientos básicos para el buen funcionamiento de una guitarra, quintado, limpieza, altura de puentes, potenciómetro, etc. Las inscripciones ya están abiertas en lagota.es.

El 30 de septiembre se desarollará el taller informativo Beca de la Red de Puntos de Información Juvenil. Será a las 17.30 horas y las inscripciones, gratuitas, ya se pueden realizar en lojoven.es. En esta actividad se informará de una beca que convoca el Ayuntamiento de Logroño cada año para jóvenes a partir de 14 años, que están estudiando en la capital riojana o que sean usuarios de los centros jóvenes municipales.

2 Café filosófico y música

Otra de las actividades que vuelven en este mes es el Café Filosófico coordinado por Marina Rodríguez. Será el 27 de septiembre, en horario de 12.00 a 13.30 horas, y cuenta con 12 plazas gratuitas. Las inscripciones pueden hacerse en lojoven.es.

En el apartado musical, el 19 de septiembre, a las 20.00 horas en el Patio de La Gota de leche, se ha programado el concierto de Necrosoul, una banda logroñesa que hace Heavy Metal y Trash Metal.

3 Podcast cultural: Ana, Teo y Mariluz

Una de las novedades de septiembre será el estreno del podcast cultural Ana, Teo y Mariluz reconocido con la Beca Inicia 2024 en la modalidad híbrida. La primera entrega verá la luz el 15 de septiembre a las 19.00 horas bajo el título 'Décima Musa'.

Este capítulo inaugural entrelaza las voces de tres guías del Monasterio de Suso, que comparten relatos íntimos y memoria viva de uno de los enclaves más emblemáticos del patrimonio riojano. Más allá de los datos históricos, el podcast explora lo humano y lo cotidiano, poniendo en valor la sensibilidad y la vocación de quienes hacen del patrimonio un espacio compartido.

4 Exposiciones

En el Patio de La Gota de Leche, del 1 al 29 de septiembre, se podrá visitar la exposición 'Sombras bajo la cama. El diario ilustrado de una insomne', de Grecia Moliveros. Un recorrido por los fragmentos gráficos de un insomnio crónico, entre lo onírico y la vigilia.

En el pasillo de exposiciones de la primera planta, del 1 al 29 de septiembre, se ha programado la exposición 'Sem título' de Salma Saghuir Boulzergue. Serie fotográfica realizada en Oporto, Logroño y Soria en 2023, que captura la esencia humana en momentos de alegría, tristeza, celebración o conexión con la naturaleza.

Del 3 al 28 de septiembre, en el pasillo de la planta baja, estará la muestra 'Caos y orden', que reúne las fotografías presentadas a la 11ª edición del Concurso de Fotografía de La Gota de Leche. La exposición invita a reflexionar sobre el contraste entre lo estructurado y lo espontáneo. El día 5 de septiembre tendrá lugar además la entrega de premios de este concurso fotográfico, a las 20.00 horas.