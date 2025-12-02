'Tres adioses' de Coixet encenderá la pantalla grande de Actual La programación cinematográfica del festival reúne otros títulos en el Teatro logroñés, como 'I Swear' y 'El último vikingo'; tres sesiones matinales en la Gonzalo de Berceo, una de ellas con 'La Grazia' de Sorrentino, y 'Sueños en corto'

Estíbaliz Espinosa Logroño Martes, 2 de diciembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

Ya se pueden adquirir las entradas para disfrutar de la cartelera cinematográfica de Actual, que mantiene el esquema de ediciones anteriores con seis grandes títulos en el Bretón de los Herreros; tres sesiones matinales en la sala Gonzalo de Berceo, y el concurso 'Sueños en corto' del Café Bretón. Y en esta edición, con destacada presencia de mujeres cineastas (Isabel Coixet, Petra Biondina y Shih-Ching Tsou) y la proyección del último trabajo de Sorrentino, 'La Grazia'.

El Teatro Bretón enciende el proyector el viernes 2 de enero con 'Tres adioses' de Isabel Coixet, basada en la novela de la italiana Michela Murgia y que narra la historia de una pareja en crisis y el viaje personal de la protagonista tras enterarse de una enfermedad terminal. Esta cinta estuvo nominada a la Espiga de Oro en la última Seminci de Valladolid, así como la taiwanesa 'La chica zurda' de Shih-Ching Tsou, que se proyecta el 6 de enero.

En el Teatro Bretón Viernes 2 de enero 'Tres adioses' (Italia-España) de Isabel Coixet

3 de enero 'I Swear' (Reino Unido) de Kirk Jones

4 de enero 'El último vikingo' (Dinamarca) de Anders Thomas Hensen

5 de enero 'Turno de guardia' (Suiza) de Petra Biondina Volpe

Día 6 'La chica zurda' (Taiwán) de Shih-Ching Stou

Matinales en la sala Gonzalo de Berceo Sábado 3 de enero 'Rebuilding' (EEUU) de Max Walker-Silverman

4 de enero 'Águilas del Cairo' (Suecia) de Tarik Saleh

5 de enero 'La Grazia' (Italia) de Paolo Sorrentino

Entre ambas, el sábado 3 se pasará 'I Swear' (Reino Unido) de Kirk Jones, una empática y divertida película basada en historia real de John Davidson, diagnosticado con el síndrome Tourette a los 15 años, activista y un referente en la visibilización de esta enfermedad. Un día después, la cinta danesa 'El último vikingo' de Anders Thomas Jensen garantiza una entretenida aventura con Anker y su hermano durante la búsqueda del dinero de un atraco. Y el 5 de enero, 'Turno de guardia' nos propone una vertiginosa jornada de trabajo con la enfermera Floria en la planta de cirugía de un hospital suizo.

Todos los pases del Bretón son a las 19,30 horas y las entradas, al precio único de 6,50 euros, ha informado este martes del director general de Cultura, Roberto Iturriaga.

Matinal y cortos

En cuanto a las Matinales de Cine en la Gonzalo de Berceo, se han programado los días 3, 4 y 5 de enero a las 11.30 horas (con entrada a 5 euros). El primero, con el pase de 'Rebuilding' (EEUU) de Max Walker-Silverman, la conmovedora historia del vaquero Dusty tras ver arrasado su rancho por el fuego. El domingo 4 se proyecta el título sueco 'Aguilas del Cairo', una mordaz sátira donde el cineasta Tarik Saleh sigue a un famoso actor que es presionado por el gobierno egipcio para protagonizar una película de gran éxito que glorifica al presidente. Por último, el día 5 se cierra este ciclo en VOS con 'La Grazia' de Paolo Sorrentino, una de las más divertidas películas del cineasta napolitano, también exagerada, bella, decadente y profundamente política. En ella, Sorrentino se enfoca en un ficticio presidente de la República italiana que empieza a dudar sobre importantes decisiones.

Por último, el tradicional concurso de cortometrajes 'Sueños en corto', que celebra su vigésimo primera edición, se prolongará del 2 al 6 de enero en el Café Bretón de Logroño (19.00 horas). Los cuatro primeros días se proyectarán los veinte títulos a concurso (cinco cada jornada) y el último se entregarán los premios, de 600 euros para el mejor cortometraje y 300 euros para el mejor corto riojano.