'Tres adioses' de Coixet encenderá la pantalla grande de Actual
La programación cinematográfica del festival reúne otros títulos en el Teatro logroñés, como 'I Swear' y 'El último vikingo'; tres sesiones matinales en la Gonzalo de Berceo, una de ellas con 'La Grazia' de Sorrentino, y 'Sueños en corto'
Logroño
Martes, 2 de diciembre 2025, 13:25
Ya se pueden adquirir las entradas para disfrutar de la cartelera cinematográfica de Actual, que mantiene el esquema de ediciones anteriores con seis grandes títulos en el Bretón de los Herreros; tres sesiones matinales en la sala Gonzalo de Berceo, y el concurso 'Sueños en corto' del Café Bretón. Y en esta edición, con destacada presencia de mujeres cineastas (Isabel Coixet, Petra Biondina y Shih-Ching Tsou) y la proyección del último trabajo de Sorrentino, 'La Grazia'.
El Teatro Bretón enciende el proyector el viernes 2 de enero con 'Tres adioses' de Isabel Coixet, basada en la novela de la italiana Michela Murgia y que narra la historia de una pareja en crisis y el viaje personal de la protagonista tras enterarse de una enfermedad terminal. Esta cinta estuvo nominada a la Espiga de Oro en la última Seminci de Valladolid, así como la taiwanesa 'La chica zurda' de Shih-Ching Tsou, que se proyecta el 6 de enero.
En el Teatro Bretón
-
Viernes 2 de enero 'Tres adioses' (Italia-España) de Isabel Coixet
-
3 de enero 'I Swear' (Reino Unido) de Kirk Jones
-
4 de enero 'El último vikingo' (Dinamarca) de Anders Thomas Hensen
-
5 de enero 'Turno de guardia' (Suiza) de Petra Biondina Volpe
-
Día 6 'La chica zurda' (Taiwán) de Shih-Ching Stou
Matinales en la sala Gonzalo de Berceo
-
Sábado 3 de enero 'Rebuilding' (EEUU) de Max Walker-Silverman
-
4 de enero 'Águilas del Cairo' (Suecia) de Tarik Saleh
-
5 de enero 'La Grazia' (Italia) de Paolo Sorrentino
Entre ambas, el sábado 3 se pasará 'I Swear' (Reino Unido) de Kirk Jones, una empática y divertida película basada en historia real de John Davidson, diagnosticado con el síndrome Tourette a los 15 años, activista y un referente en la visibilización de esta enfermedad. Un día después, la cinta danesa 'El último vikingo' de Anders Thomas Jensen garantiza una entretenida aventura con Anker y su hermano durante la búsqueda del dinero de un atraco. Y el 5 de enero, 'Turno de guardia' nos propone una vertiginosa jornada de trabajo con la enfermera Floria en la planta de cirugía de un hospital suizo.
Todos los pases del Bretón son a las 19,30 horas y las entradas, al precio único de 6,50 euros, ha informado este martes del director general de Cultura, Roberto Iturriaga.
Matinal y cortos
En cuanto a las Matinales de Cine en la Gonzalo de Berceo, se han programado los días 3, 4 y 5 de enero a las 11.30 horas (con entrada a 5 euros). El primero, con el pase de 'Rebuilding' (EEUU) de Max Walker-Silverman, la conmovedora historia del vaquero Dusty tras ver arrasado su rancho por el fuego. El domingo 4 se proyecta el título sueco 'Aguilas del Cairo', una mordaz sátira donde el cineasta Tarik Saleh sigue a un famoso actor que es presionado por el gobierno egipcio para protagonizar una película de gran éxito que glorifica al presidente. Por último, el día 5 se cierra este ciclo en VOS con 'La Grazia' de Paolo Sorrentino, una de las más divertidas películas del cineasta napolitano, también exagerada, bella, decadente y profundamente política. En ella, Sorrentino se enfoca en un ficticio presidente de la República italiana que empieza a dudar sobre importantes decisiones.
Por último, el tradicional concurso de cortometrajes 'Sueños en corto', que celebra su vigésimo primera edición, se prolongará del 2 al 6 de enero en el Café Bretón de Logroño (19.00 horas). Los cuatro primeros días se proyectarán los veinte títulos a concurso (cinco cada jornada) y el último se entregarán los premios, de 600 euros para el mejor cortometraje y 300 euros para el mejor corto riojano.