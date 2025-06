Estíbaliz Espinosa Logroño Martes, 24 de junio 2025, 13:00 Comenta Compartir

Tras la terrible peste de 1649 un fraile franciscano regresa a Sevilla, donde se ve envuelto en la búsqueda de un asesino en serie. Así arranca 'El ángel y la muerte', obra con la que Óscar Soto Colás (Villamediana, 1973) acaba de ganar la 57 edición del Premio de Novela Ateneo de Sevilla. Su novela verá la luz en octubre próximo en la editorial Almuzara.

– El Ateneo de Sevilla no es su primer premio (en 2017 ya obtuvo el de Círculo de Lectores con 'El diablo en Florencia'), pero sí el más prestigioso.

– Al parecer es el tercer premio literario más importante que se da en este país, de hecho la nómina de gente que me ha precedido asusta. Y lo es también por tradición.

– Y por su dotación económica (25.000 euros).

– Tampoco nos vamos a quejar en ese aspecto.

– ¿Qué supone para usted este reconocimiento?

– Es como subir varios escalones de golpe. Tenía tres novelas previas editadas y este premio es un espaldarazo inmenso por el prestigio que supone, el importante empuje económico y, sobre todo, por saber que tu trabajo no es en balde.

La novela es mitad histórica y mitad 'negra', porque me apetecía mucho recrear la Sevilla del XVII y también hacerlo con ese ritmo trepidante del thriller

Ser un escritor prolífico es cuestión de disciplina y, sobre todo, de que te apasione lo que haces; de querer contar una historia lo mejor posible para que atrape

– Hábleme de este thriller histórico con el que nos traslada a la Sevilla del siglo XVII.

– Yo soy historiador del Arte y me apetecía mucho contar algo sobre Murillo, cuya figura siempre me ha parecido fascinante teniendo en cuenta que, al margen de Velázquez y Picasso, es el pintor español más conocido fuera de España, y en su época el número uno. Pero no sabía cómo encajarlo en el libro y se me ocurrió utilizar Sevilla, la gran protagonista, como un gran lienzo en blanco para pintar esta novela. Murillo aparece un par de veces en la trama, pero con un peso importante, y el protagonista es un monje al que le encargan descubrir a un asesino que anda suelto por las calles sevillanas.

– A ese monje le acompaña un niño de la calle. Ambos personajes llevan a pensar, a bote pronto, en 'El nombre de la rosa' de Umberto Eco y 'El lazarillo de Tormes'.

– Con el primer libro quizá no tanto, pero con el segundo aciertas de plano porque la novela de picaresca siempre ha estado en mi mente mientras escribía 'El ángel y la muerte'. En aquella época Sevilla era la capital del mundo, puerto de Indias, y aunque empezaba a notarse su declive tenía una actividad constante, y donde hay vida hay gente que quiere 'vendimiar bolsos'. Me apetecía contar la vida de esa gente de la calle.

– Aunque es historiador, supongo que habrá hecho un trabajo documental extra sobre la Sevilla de aquella época.

– Por supuesto, he tirado de varios libros, pero sobre todo me he encontrado con que los sevillanos están muy orgullosos de su ciudad y hay un montón de información que ellos mismos han sacado a la luz. Así me encontré con una Sevilla oculta y subterránea, incluso hoy en día, que da muchísimo juego para una novela de estas características. Por ejemplo, parece que por debajo de la catedral hay innumerables pasadizos. Tengamos en cuenta que la ciudad hispalense ha pasado por manos árabes, cristianas, judías...

– Todas sus novelas son viajes en el tiempo, de momento entre los siglos XVI y XIX.

– La novela histórica siempre nos habla de la sociedad actual, porque es una manera de vernos reflejados en esas sociedades anteriores y comprobar que la nuestra no es tan diferente, más allá de los avances y las tecnologías. A los seres humanos nos mueven las mismas pulsiones y los mismos deseos en el siglo XVII que en el XXI.

–La novela 'El ángel y la muerte' ¿es más histórica o más 'negra'?

– Diría que mitad y mitad, porque me apetecía mucho recrear la Sevilla del XVII y también hacerlo con ese ritmo trepidante del thriller.

– Cuando se publique, ¿con qué cree que se verán más sorprendidos sus lectores?

– Creo que con la recreación de la capital andaluza, porque los propios sevillanos me lo decían en la entrega del premio. Estaban sorprendidos por cómo una persona de Logroño es capaz de conocer esa Sevilla que ni ellos conocen del todo.

– Sorprende lo prolífico que es como escritor.

– Es cuestión de disciplina y, sobre todo, de que te apasione. Es fruto de esa pulsión de querer contar una historia lo mejor posible para que atrape, un poco lo que buscas como lector.

– ¿Próximos proyectos?

– De momento, en octubre se publica la novela con la editorial Almuzara y la presentaremos el día 30 en Sevilla en la feria del libro. Y el año próximo me gustaría sacar alguna cosa que ya está moviéndose por editoriales.

– ¿También en la línea histórica y de thriller?

– Esa es la idea. Como decía Woody Allen, hay que escribir sobre lo que te gusta y sobre lo que conoces. Y en mi caso el mundo del arte es algo que me apasiona y no voy a alejarme mucho de ese camino ni del ritmo del thriller.

Temas

Novela

Sevilla